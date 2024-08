Alcalá Norte: "La vida cañón' es saber que esto es efímero y que pasado mañana te bajan la persiana"

No hace falta estar a la última a nivel musical para haber oído hablar de Alcalá Norte, basta con ser asiduo a X (Twitter). La banda del madrileño barrio de Ciudad Lineal ha estado presente durante meses en la red social, "dando el coñazo" como bromea el cantante del grupo, Álvaro Rivas, que recuerda que todo eso surgió como una idea del bajista del grupo, Pablo Prieto, conocido como "admin".

Su énfasis ha llegado a Rosalía, quien incluso les escribió un tuit y recibieron un audio en el que tatareaba el que es hasta el momento su mayor éxito, La vida cañón. Esta banda —compuesta por Álvaro Rivas (voz), Jaime Barbosa (batería), Juan Pablo Juliá (guitarra), Pablo Prieto (bajo), Laura de Diego (teclados) y Carlos Elías (guitarra)— estuvo a punto de disolverse hace unos años antes de grabar su primer trabajo y sus miembros actuales no llevan ni un año tocando juntos. Sin embargo, su impacto es tal que les ha llevado a tocar meses después de su primer trabajo en macrofestivales como el BBK Live o el Primavera Sound.

El éxito de también ha hecho que este mes de septiembre participen en el nuevo formato de microfestivales de SON Estrella Galicia, Soundhood, con el que a través de diversas actividades musicales y extramusicales pretenden llenar de música los barrios de Madrid, Barcelona y A Coruña.

Entre otros nombres que tocarán en distintas fechas como Yawners, Gallus o Carrera Blanca, el turno de los de Ciudad Lineal será el 12 de septiembre en el madrileño Café Berlín, todo un icono entre bandas emergentes de la capital y para el evento las entradas se agotaron apenas en unas horas.

"Estamos muy agradecidos con esto. No esperábamos este éxito, pero evidentemente si grabamos el disco y nos pusimos a trabajar con nuestro sello, Balaunka, era para que esto siguiera para adelante", revela a El HuffPost el vocalista del grupo, Álvaro Rivas, quien admite que no imaginaba el impacto del grupo, que lanzó su primer trabajo homónimo el pasado 17 de abril.

"No nos imaginábamos que íbamos a estar dejando los trabajos porque eran incompatibles con la matraca que nos espera, no imaginábamos que íbamos a ir por la calle y nos iban a decir cosas. Todo eso es una sorpresa muy agradable", recalca.

El grupo está desde el lanzamiento de su trabajo en boca de todos algo que, tal y como comenta Rivas, se ha producido tras una sinergia entre una estrategia formal hacia los medios de comunicación más tradicionales —gracias a contar con la agencia de comunicación responsable de grandes nombres como Amaral, Vetusta Morla o Lori Meyers— y "la turra de Twitter".

"Fue una sorpresa es que ese bombardeo a periodistas musicales que [Pablo] Camuñas [de la agencia Promo Sin Fronteras] efectuaba ha encajado genial con el coñazo que ha dado nuestro bajista en Twitter", apunta, aunque admite que no andaba desencaminado en el planteamiento.

"Ha sido una coincidencia descubierta a posteriori, pero que pensándola fríamente tenía mucho sentido. La gente que iba a estar leyendo tu nombre en la bandeja de entrada, también lo iba a hacer en Twitter, puesto que es un lugar por el que muchos periodistas pasan. Dimos con esa tecla un poco por pura potra y nos ha ido debuti, se lo recomendamos a otras bandas", comenta Rivas.

Precisamente a través de bombardear por redes y por varios contactos en común dentro de la industria llegaron a Rosalía, algo que no sería tan sorprendente teniendo en cuenta las recomendaciones de artistas emergentes que suele ser la catalana, si no fuera porque ella misma compartió en redes La vida cañón.

“Llegarle a Rosalía no es tanto llegarle a un público diferente, porque nos consta que ella como par de orejas está siempre conectada con fenómenos más pequeños que van surgiendo en las distintas escuelas de talento de España. Con lo que no contábamos es que no solo le íbamos a gustar a ella como par de orejas, sino que también a ella como prescriptora y que nos iba a compartir con su comunidad", matiza el vocalista.

"Ha sido una sorpresa y nos ha venido increíble, la verdad. Realmente, hemos tenido mucha gente como muy relevante dándonos cariño, pero lo que más impacto ha tenido ha sido Rosalía haciéndonos esa carantoña", explica.

Difícil es no haber escuchado eso de "Peineta pa' mi chica y un mantón. Butaca en teatro, la vida cañón", una canción que tal y como han contado ellos mismos tiene el origen en una revista de 1935 llamada Mundo Gráfico en la que preguntaban a un vecino de la corrala de Lavapiés qué haría si le tocase El Gordo de Navidad. El autor de este hallazgo fue Jaime Barbosa, batería del conjunto, aficionado a seguir este tipo de publicaciones históricas en redes sociales. Tras esto, le presentó la letra al grupo, que el resto de integrantes modificaron mencionando incluso a Georgina Rodríguez.

Sobre si ellos mismos están viviendo La vida cañón, Rivas recuerda que corresponde a su compañero Barbosa definirla, pero tiene claro que es más un estilo de vida que un logro: “Responde a tomarte esto con serenidad, La vida cañón es saber que es efímero y que pasado mañana te bajan la persiana y te quedas igual que estabas antes. Mientras todo fluya y vaya guay se pueda disfrutar de los placeres con moderación, eso es".

Calvino, filosofía e historia con guitarras propias de The Cure

Dentro de este primer trabajo del grupo, además de esta oda a la buena vida hay temas más crípticos con mensajes a Dios como La sangre del pobre o El rey los judíos o toda un homenaje a Dioniso —como si fuera un habitante de Ciudad Lineal más— en Calle Elfo o la épica de Supermán.

Una amalgama de letras que van de mencionar a Ronaldo o la batalla de Langemarck o al psiquiatra Jacques Lacan, que han llegado a miles de personas a golpe de guitarra y teclados que beben de grupos del característico rock de los 80 de Manchester.

"Es verdad que nuestra música conecta con mucha gente porque mucha gente es fan de la música y las bandas que nos han influido, como The Cure. Pero en esto sí coincidimos con mucha gente con la que hablamos que nuestras letras no son aparentemente para tener un público muy amplio y tener que conectar con ella", detalla Rivas.

Para él, la composición debe de tener alguna "buena elección" en cuanto a sílabas o que "sencillamente a la gente le hace gracia meterse en nuestro universo y no sencillamente acogerse a letras claras y evidentes por sí mismas". "La verdad que para nosotros también es un misterio por qué las frikadas que escribimos están llegando al mundo", señala el vocalista que ha llegado a incluir un fragmento de la Confesión de Fe de Westminster de Calvino en uno de sus temas.

Los miembros de Alcalá Norte en una imagen promocional. Cortesía de SON Estrella Galicia

La inclusión de guiños a la historia clásica, la religión y la filosofía se lleva también a sus directos. Rivas aparece a mitad del concierto ataviado con una corona de hojas de vid, como Dioniso y admite que en muchos casos no se la quita. "Es para Calle Elfo, que es un himno dionisíaco y efectivamente, por presentar a Dioniso ante la audiencia. Me la compré en Amazon por unos ocho euros", revela.

"Me hace ilusión que esa pequeña chorrada encaja y a la gente le hace gracia e incluso esperan que vaya a suceder. Antes me hacía la performance entera y me vestía ahí de Dioniso medio desnudo y descalzo, pero ya últimamente me pongo la corona y con eso tiramos para delante", bromea.

Alcalá Norte tiene signos distintivos frente a otros de los muchos grupos que salen de la escena indie nacional. Sin embargo, las etiquetas que los relacionan con recientes éxitos de la industria como Arde Bogotá o que los califican como "fenómeno indie" o "post punk" se ha pegado intrínsecamente a su éxito. Ellos las reciben agradecidos sin ningún tipo de acritud.

"Creo que es positivo que la gente nos intente encuadrar en escenas concretas y en fenómenos concretos, al final hay gente que se deja llevar por ellas aunque sea para un primer filtro. Hay tanta música que la gente dice ‘esto encaja con esta etiqueta en la que me siento cómodo, voy a darles una oportunidad", detalla Rivas.

Sin embargo, admite que hay quien se ha molestado con las comparaciones: "Esto hace que nos conozca gente nueva, también es verdad que haya bastante gente soliviantada. Nos importa más llegar a gente nueva a través de cualquiera de esos vehículos de marketing que rallar a algún desgraciado que se pueda enfadar por ahí".

Alcalá Norte en una foto promocional. Cortesía de SON Estrella Galicia

De Ciudad Lineal al escenario principal del BBK

Su nombre e incluso la silueta de la portada identifican al centro comercial Alcalá Norte, en el cruce entre la calle de Alcalá y la calle de los Hermanos García Noblejas. Su barrio es uno de los sellos del grupo, pero no el único ni tampoco lo hacen con ningún afán reivindicativo.

"Somos de aquí, lo llevamos en el nombre. Mentiría si te dijera que esto no es un homenaje a las calles que nos han visto crecer, pero tampoco creo que estemos intentando reivindicar nada para Ciudad Lineal, como mucho que todo el mundo conozca en qué consistía el proyecto urbanístico de Arturo Soria y cómo esto se ha integrado en el mapa del Madrid contemporáneo", detalla Rivas.

El grupo se enfrenta tras un éxito continuo de cuatro meses a una gira por salas este otoño, habiendo cogido tablas en dos de los principales festivales de España. "No lo esperábamos. Esperábamos sacar el disco, hacer unos primeros conciertos en salas y una gira en otoño o tocar en algún festival así más pequeño, no en un macrofestival como estuvimos en el escenarios principal del BBK. Hemos tenido que adaptar el setlist y los conciertos para ver qué cuadra más y hemos ido aprendiendo también a base de practicar qué funciona mejor", recuerda.

A pesar del baile de miembros entre 2019 y 2023, una pandemia de por medio que estuvo a punto de frustrar el proyecto del grupo, Alcalá Norte parece que ha llegado a la escena nacional para quedarse.