Álex González: "Es difícil que 'Desde el mañana' no le guste a nadie"

¿Qué pasaría si pudieras ver pequeñas pinceladas de tu futuro e intentaras luchar por cambiarlo? Esa es la premisa de la Desde el mañana, la nueva serie original de Disney+ que protagonizan Marta Hazas y Álex González.

La actriz da vida a Gabriela, que experimenta este fenómeno sobrenatural de ver fragmentos de su futuro. En uno de ellos, ve la muerte de su hija, interpretada por Denisse Peña, y decide intentar evitar el fatal desenlace con la ayuda de Andrés, un inspector de policía al que encarna Álex González.

Además del género sobrenatural, en la serie se entremezclan la comedia o la aventura, algo que ha supuesto un desafío para los actores. “En mi caso la mezcla de géneros era un reto pero también ha hecho que disfrutara más. El combinar thriller, con drama, acción, fantasía, aventura, romance, comedia... Ha sido muy enriquecedor trabajar eso”, explica Álex González en una entrevista con El HuffPost.

El intérprete señala que quizás la clave “estaba en encontrar el tono al principio”. “Aunque honestamente la dificultad era más para Marta que es la protagonista y que transita todos estos géneros”, apunta el actor. Hazas coincide y destaca que ha sido “un proceso interpretar a dos personas absolutamente normales que de pronto les pasa algo sobrenatural”.

“Conseguir el tono especial que Daniel Écija conoce muy bien y que en Disney+ apuesta por un tipo de serie que llega a todos los públicos, pero a un público adulto también y que te sabe mezclar tan bien los géneros. Creo que era un proyecto muy interesante a nivel interpretativo y también como espectadora”, valora la actriz sobre su experiencia en Desde el mañana.

La serie, que está disponible desde el miércoles en el catálogo de Disney+, también se emitirá en un futuro en RTVE después de que la corporación pública adquiriera los derechos de la producción. Una noticia que tanto Hazas como González celebran. “Al final trabajamos para el público y como actores es una gozada conectar con cuanto más público mejor”, asegura el actor.

“Yo creo que esta serie, porque a lo mejor hay series que son más nicho, pero esta está hecha por y para el público. Para todas las edades, géneros... Es difícil que esta serie no le guste a nadie”, defiende González. “Antes coincidíamos Marta y yo que cuando leímos los guiones, los leímos del tirón como si fuera una novela deseando ya ver la serie. Fue muy enriquecedor poder contarla”, recuerda sonriente el actor.

Los miedos y la posibilidad de ver el futuro

En la serie, el personaje de Gabriela es capaz de ver fragmentos del futuro que no son agradables, un poder o habilidad que tanto Hazas como González preferirían no tener. "Yo preferiría no tener ese superpoder porque me gusta que la vida me sorprenda, me parece más divertido el camino así. Pero es verdad que si me dieran la posibilidad, como le pasa a mi personaje, a Gabi, la curiosidad me podría y diría ‘venga, por lo menos una vez lo quiero probar", confiesa la actriz.

Por su parte González, asegura que "preferiría tener otro superpoder". ¿Cuál? "Curar, física y mentalmente", asegura el actor. Para Hazas, en plena promoción de Desde el mañana, algo práctico le solucionaría mucho la vida. "La teletransportación a mí me ayudaría muchísimo. Especialmente esta semana sería maravillosísimo", bromea la protagonista de la serie.

"A mí lo único que me da miedo del futuro es no tenerlo" Marta Hazas

En el momento convulso que vive la sociedad actual, es cada vez más frecuente tener ciertos miedos sobre el futuro, pero Hazas y González aseguran no tener demasiado miedo a lo que pueda traer. "A mí lo único que me da miedo del futuro es no tenerlo", asegura rotunda Hazas. "Creo que mientras hay vida hay esperanza. En serio, no me gusta vivir con miedo y cuando veo que algo me está asustando es como, 'no'. Hay que trabajarlo, no todos los días lo digo con tanto arrojo", cuenta la actriz.

"Por suerte tengo pocos miedos", admite por su parte González. "Esta serie uno de los temas que trata es el de las personas que no están, los seres queridos que no están y me pasa como a Marta, creo que lo único que me daría miedo es no tener ese futuro", reflexiona el intérprete.

Dos grandes rostros de la televisión, juntos por primera vez

Hazas y González son desde hace años dos de los rostros más reconocidos de la televisión en España, con decenas de producciones en su currículum, pero hasta ahora no habían conseguido trabajado juntos. “Tenía muchas ganas de trabajar con Álex porque no habíamos trabajado juntos ni tampoco habíamos coincidido demasiado. Es alguien que te gusta cómo trabaja y con el que te vas cruzando pero nunca coincides y ha sido genial compartir este proyecto, que además necesitaba un cómplice tan grande para poder hacer todas estas partes sobrenaturales”, valora Hazas.

La actriz no tiene más que halagos para su compañero de reparto, del que asegura que le gusta “su manera de escuchar” y los proyectos que ha protagonizado hasta ahora. Una admiración que es mutua ya que González asegura que “llevaba mucho tiempo queriendo trabajar con Marta”.

"Estar capitaneados por una actriz como Marta nos hacía sentir muy tranquilos de que todo iba por buen camino" Álex González

“Nos hemos cruzado muchas veces a punto de trabajar y no ha sido hasta ahora y la verdad fue una gozada porque me parece que este proyecto era un reto especialmente para el personaje de ella pero al final para todo el mundo también, porque conviven muchos géneros en su personaje. Entonces estar capitaneados por una actriz como Marta nos hacía sentir muy tranquilos de que todo iba por buen camino”, confiesa el actor.

Hazas asegura que para ella este es “un reparto soñado” más allá de González. “Con Denisse ha sido un reencuentro maravilloso de aquella niñita de El internado que me ha dado muchas facilidades y con Gabriel llevo todo el año trabajando con Culpables así que ha sido muy fácil”, ha celebrado la actriz.

¿Repetirían juntos en otro proyecto? "Sí, siempre. Firmo. Si me dicen que está Alex, voy", asegura rotunda Hazas, ante lo que González no duda en asentir: "Yo también".