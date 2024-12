Alicia Relinque Eleta: la traducción conecta a las personas

Granada, enclavada a los pies de las montañas de Sierra Nevada, en el sur de España, es una ciudad rica en historia, cultura y encanto morisco. En la Universidad de Granada, el Diario del Pueblo digital —versión en español de People's Daily online— se reunió con la profesora Alicia Relinque Eleta, especializada en el campo de la lengua y literatura clásica china. Alicia habló apasionadamente de su amor por las obras clásicas chinas y nos anunció que actualmente está trabajando en una traducción de Chu Ci, una antología clásica atribuida a Qu Yuan.

Como experta en chino clásico, la profesora Relinque ha traducido muchas obras chinas de las dinastías Yuan y Ming, incluyendo Romance de la Cámara Occidental, La injusticia de Do E y El huérfano de Zhao. También tradujo El pabellón de las peonías, una de las obras más renombradas de Tang Xianzu.

"Tang Xianzu es mi dramaturgo chino favorito", asegura Alicia Relinque. "Tiene una forma de expresar ideas profundas en muy pocos personajes. Su trabajo es inteligente, profundo y también muy humorístico", argumenta.

La experta en lengua y literatura clásicas chinas también señaló que hay similitudes intrigantes entre las obras chinas y españolas del siglo XVI. En El pabellón de las peonías, por ejemplo, Tang Xianzu usa un poema para describir a un jorobado, comparando humorísticamente su espalda con una montaña y su pecho con un valle.

"Es divertido y rítmico", precisa la sinóloga española. Y agregó que, de manera similar, un célebre escritor español del siglo XVI describió la gran nariz de un personaje como una montaña en su rostro, revelando un aprecio compartido por las imágenes vívidas y juguetonas.

Dos de las traducciones de Alicia Relinque han sido adaptadas para el teatro. En particular, El huérfano de Zhao, que recibió numerosos premios.

"Un importante grupo de teatro catalán se puso en contacto conmigo para pedirme permiso para traducir la obra al catalán. Fue maravilloso, las entradas se agotaron y El huérfano de Zhao recibió una amplia cobertura en la prensa", destacó.

Para Relinque, experimentar China de primera mano es esencial en su trabajo de traducción.

"Algunos traductores pueden creer que trabajar con clásicos chinos no requiere experimentar la China moderna, pero yo personalmente no estoy de acuerdo. La cultura está en todas partes, en la forma en que nos movemos, en los aromas de Pekín cuando llegamos al aeropuerto. Son cosas que no se pueden encontrar en los libros", explica.

Debido a que ella considera que el 40 por ciento del lenguaje es no verbal, “como traductor, tienes que vivir, conectar con la gente y participar en el intercambio cultural”.

“Mi primera visita a China fue en 1985 y volví todos los años hasta la pandemia. Durante los tres años de COVID-19, sentí como si no pudiera respirar, como si me faltara algo esencial", agrega.

Con un amplio catálogo de traducciones literarias que ofrecerle al lector de habla hispana, Alicia Relinque ratifica que los traductores son puentes culturales. "Ya sea que estés traduciendo chino, español, francés o inglés, ser traductor es un viaje mental, moviéndote constantemente entre mundos. Cuando traduzco, no solo aprendo del chino; también estoy descubriendo nuevos aspectos del español. La traducción enriquece las dimensiones de mi vida”, concluyó la sinóloga española.

*Este artículo fue publicado originalmente en el Diario del Pueblo digital y escrito por Wu Sha, Yu Ying.