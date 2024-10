Amaia Montero aclara su posible regreso a La Oreja de Van Gogh tras la salida de Leire Martínez 

Desde que este lunes La Oreja de Van Gogh anunciaba que Leire Martínez, su vocalista durante 17 años, abandonaba el grupo, muchos fans del grupo se han hecho la misma pregunta: ¿volverá Amaia Montero?

Los rumores han sido incesantes e incluso algunos periodistas han explicado que Martínez habría abandonado el grupo precisamente por un posible regreso de Montero a la banda para hacer algunos conciertos. Este miércoles, Montero ha dado su versión en el programa TardeAR, que ha podido hablar con ella por primera vez desde que se conoció la noticia.

"Este tema no tiene nada que ver conmigo. No digo nada, porque nadie me ha dado vela en este entierro, ni la quiero", ha declarado la cantante en una conversación telefónica que ha emitido el programa de Telecinco.

Además, Montero ha denunciado que los rumores de los últimos días están pasándole factura y que muchas cosas que se están comentado son mentira. "Se lo inventan y esto me está empezando a afectar. Esto es una locura. ¡Esto es una vehemencia!", ha asegurado la cantante visiblemente enfadada.

"¿He he dicho yo o algún componente del grupo ha dicho que yo vaya a volver a La Oreja?", ha comentado la cantante al programa de Telecinco.