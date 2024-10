Amaia Montero, por sorpresa y seis años después, publica un tema inédito

Amaia Montero ha sorprendido a todos con el lanzamiento de un tema inédito. No se trata de una nueva composición, tal y como ha relatado a través de su perfil de Instagram; sino de una canción que grabó hace una década. Se llama Tormenta Perfecta y ya está disponible en todas las plataformas.

"Un 9 de enero del año 2014, subía feliz las escaleras de un avión rumbo a los estudios Kensaltown en Londres", ha escrito en la publicación en la que ha hecho el anuncio. Junto a ella viajaban un total de 10 canciones "que había seleccionado tras muchos meses de composición", ha continuado narrando.

Sin embargo, de esa decena de canciones no es de donde viene ese nuevo single que acaba de publicar. Una vez instalada en Londres ha recordado que le gustaba, tras todo el día en el estudio, llegar al hotel, aislarse del mundo y escuchar el trabajo de la jornada. "Hacía mis apuntes y luego pedía la cena mientras veía Orange is the New Black. Aquello se convirtió en mi rutina", ha proseguido.

"Alguna de esas noches componía y me quedaba hasta la madrugada", ha añadido, antes de precisar lo "libre" y "feliz" que se sentía en aquella etapa de su vida. "De todas las canciones que compuse, había una que, probablemente, no fuera la mejor, pero me atrapó hasta tal punto que la grabé, la mezclé y la mastericé como todas las demás, como si fuera a entrar en el disco", ha asegurado.

Sin embargo, cuando llegó el momento de escoger el orden de las canciones de cara a ir culminando el disco, terminó por dejarla fuera. Y ha contado el motivo: "Pudo más mi cabezonería de hacer un disco de 10 canciones". Ahora bien, durante la promoción del álbum sí que contó que había habido una canción que quedó fuera y que, para ella, era "una muy especial". El tema en cuestión se llamaba Tormenta Perfecta.

"Los fans me pedían escucharla constantemente, pero yo no podía hacer nada en ese momento", ha continuado contando. Sin embargo, ahora, una década después, "me la encontré en el archivo y pensé '¿y por qué no?", ha reconocido antes de concluir que "era el momento de haceros un regalo, compartirla con vosotros, porque me dais todo el amor del mundo y os lo merecéis todo".