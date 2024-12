Ana Mena triunfa con su concierto nupcial lleno de emociones y una voz impecable

Basta ya de capullos galácticos. Ana Mena ha transformado esta noche su escenario y sus ya célebres escaleras en una boda inolvidable, pero con un giro dramático: la novia, interpretada por ella misma, ha sido abandonada en el altar. Da igual. Ella misma ha demostrado como dar la vuelta a la tortilla y empoderarse frente al amor perdido. Esta original propuesta, fin de gira de su exitosa gira ‘Bellodrama’ que ha llevado a Ana Mena por los principales escenarios de este país y ha cruzado fronteras como en Argentina y México, ha servido como hilo conductor de su concierto, que ha sido tan emotivo como espectacular. La malagueña ha ofrecido ante más de 15.000 espectadores un show repleto de momentos teatrales, potentes ‘cortos’ con los preparativos de su no boda y, sobre todo, una interpretación vocal impecable que ha dejado a Madrid rendido a sus pies como ha sucedido con su versión de La gata bajo la lluvia.

La noche ha con un remember. Sabemos que Ana Mena ha dado puerta a ese capullo galáctico que versiona en Un Clásico. Pero para ello había que retrotarerse. Con un escenario que ha servido desde altar a cama redonda con flores, corazones y luces ha envuelto la primera parte del espectáculo. Me he pillado por ti, A un paso de la luna, Lentamente, Ya es hora y hasta su célebre Me Enamoro que han disfrutado los más cafeteros han sido la base para describir ese amor de la diva doliente que ha conseguido llenar emocionada su segundo Wizink. Una historia de amor con sus altos y sus bajos que se ha visto truncada con hits como Ahora lloras tú, No soy como crees, Llorando en la disco o, de nuevo, la espectacular version de La Gata Bajo la Lluvia.

Daba igual. Ana Mena, superando ese amor conseguía quitarse las heridas del alma con éxitos como La Razon, Como un drama italiano, Carita Triste o Madrid City o Las 12.

Sin olvidar, por supuesto, las interpretaciones de Abraham Mateo y Belén Aguilera que han acompañado a Mena en este viaje para dejar atrás el futuro galáctico y meterse en una nueva etapa de la -cada vez más- carrera meteórica de la malagueña.

La voz de Ana Mena, de nuevo, ha sido uno de los verdaderos protagonistas de la noche. Perfecta en cada nota, ha sabido transmitir cada sentimiento con una claridad y potencia que ha puesto a volar a los asistentes. Además, la interacción con el público, al que ha agradecido el apoyo y ha responsabilizado el éxito de su carrera, que parece no tocar techo.

Con esta propuesta innovadora y su talento innegable como fin de gira, Ana Mena no solo ha dado un concierto. Ana Mena se ha consagrado como una de las principales figuras de la santísima trinidad del pop patrio y ha conseguido superar su anterior Wizink Center emocionando, haciendo bailar y recordando que, incluso cuando todo parece perdido, siempre se puede brillar. La artista que ella es.