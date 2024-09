Arde Bogotá: "Nosotros también tenemos la responsabilidad de echar el freno e intentar no estar en todos los sitios"

"Soltad a los perros porque me he escapado, untad mi colonia en la nariz del galgo". Raro es el festival nacional donde Los Perros no suene de la mano de Arde Bogotá. Y también que el público enloquezca y se entregue al 100% con estos sones ante el grupo cartagenero.

El conjunto formado por Antonio García (voz y guitarra), Dani Sánchez (guitarra), Pepe Esteban (bajo) y José Ángel Mercader (batería) es probablemente la banda indie más reclamada en el último año después de que en 2023 lanzaran su segundo álbum Cowboys de la A3.

Su carrera desde que en 2021 saltaron a la fama con su Antiaéreo ha sido para algunos meteórica e inesperada ―cuentan con seis premios de la Academia Española de la Música― mientras para otros merecida tras un trabajo de más de siete años.

Más allá de los debates que puedan suscitar, lo que es indiscutible es su éxito en la escena rock e indie nacional, donde copan cabezas de cartel de festivales y con todas las entradas vendidas para sus fechas de fin de gira el 13 de diciembre en el WiZink Center de Madrid y los días 27 y 28 de diciembre en Sant Jordi Club de Barcelona.

Un triple sold out, según aseguran a El HuffPost su vocalista Antonio García y su guitarrista Dani Sánchez, que les genera cierta presión: "La música no deja de ser una industria y, como todas las cosas, tiene sus dinámicas".

Llegan a la charla tras el lanzamiento de su último single La Torre Picasso, un tema de ocho minutos con el que cierran una etapa tras su segundo LP y que habla de "quemarlo todo", y tras un fin de semana de festivales: el viernes en el Coca-Cola Music Experience y el sábado en el Granada Sound.

Prácticamente esa es su rutina desde el pasado mes de marzo. Sin embargo, no es una "vida tan dura", como reza su canción. "Creo que desde que viajamos en dos furgonetas estamos más unidos", reflexiona García.

Con La Torre Picasso habláis de una huida, quemarlo todo... En un tema de ocho minutos, en un momento en el que se hacen canciones de tres minutos que se viralizan en TikTok, ¿cómo os habéis atrevido a eso? ¿Queréis iniciar con ella una nueva etapa?

Antonio García: La verdad que la canción llevaba mucho tiempo con nosotros. La hicimos mientras componíamos las canciones de Cowboys de la A3, es parte del ejercicio de hacer canciones. Era un tema que, por lo que contaba y por lo que imaginábamos que queríamos hacer con él, como que pedía espacio tanto en la letra como en la instrumental, que las cosas evolucionen y por eso lo hemos hecho así. Hemos dado el tiempo y el espacio para desarrollarlo.

Dani Sánchez: Al contrario, cierra una etapa no la abre. Cierra todo el universo de Cowboys de la A3 a nivel de sonido y de todo. Es un broche final, la guinda del pastel.

Y para este nuevo proyecto, este nuevo pastel, ¿qué tenéis preparado?

Antonio: Nada, no tenemos ni idea.

Dani: Si fuéramos pintores, tendríamos el local lleno de lienzos en blanco.

No paráis desde marzo entres festivales y conciertos, venís de tocar en el Granada Sound, ¿Qué vida tan dura esta o cómo lo gestionáis?

Antonio: A nosotros nos pagan por madrugar, dormir mal, viajar, estar lejos de las cosas que nos parecen importantes, comer bocadillos... Nos pagan por eso. Por tocar en Granada delante de un montón de gente por eso no nos pagan, eso lo hacemos gratis. Este trabajo que hacemos ahora tiene unas partes tediosas, pero lo demás es superdivertido.

¿El ser amigos ayuda a llevarlo mejor?

Antonio: Lo que ayuda es que cada vez vivimos mejor, se profesionaliza un poquito más y viajamos mejor, estamos menos estresados, tenemos equipos más grandes que hacen las cosas por nosotros, eso es lo que de verdad ayuda. Creo que desde que viajamos en dos furgonetas estamos más unidos.

Es como la pareja que está mejor cuando duerme separada, ¿no?

Antonio: No, somos la pareja que se compra un colchón mejor y dicen “guau, ahora sí descanso”.

¿Y qué suena en las dos furgonetas de Arde Bogotá?

Dani: Ahora va de copiloto Pepe y nos pone podcast de miedo, no sé por qué.

Antonio: Sí, de un señor que cuenta unas historias de casas abandonadas, una movida supersiniestra que él la pone porque a él le da miedo y yo duermo con él y siempre está asustado con el podcast, que no quiere dormir solo. Y a mí no me da miedo (risas).

Arde Bogotá en los premios de la Academia Española de la Música. Europa Press via Getty Images

¿Qué le diríais a la gente que critica que siempre haya el mismo cartel, en el que vosotros soléis estar muy presentes?

Dani: Bueno, les invitamos a hacer una banda. No, es broma. Tampoco depende de nosotros, es una suerte que la gente nos quiera y nos quiera ver en muchos sitios. Nosotros también tenemos la responsabilidad de echar el freno muchas veces e intentar no estar en todos los sitios que nos llaman porque, aunque sea muy gratificante que quieran que estemos, hay que saber gestionarlo.

Antonio: También hay otras cosas, como la dimensión geográfica del asunto. Creo que es muy bonito que en la cultura del país haya un festival en cada capital de provincia con cierta dimensión y con un perfil musical similar. Es guay para la cultura del país y es aún más guay que empiece a aparecer la música urbana, el pop más mainstream... Creo que en la medida de lo posible, eso avanza. Creo que los festivales, muchos de ellos, ya no son un evento musical, sino que es algo social y que va allí a socializar y a otras cosas que ocurren en paralelo a la cultura. Nosotros como artistas tenemos la responsabilidad de que no se pierda el foco de la música y de participar de eso y celebrarlo.

"[En los Grammy] Bebimos y comimos gratis y fuimos a aquel sarao. Lo recuerdo muy divertido todo, como si fuera la boda de Carlos Baute y nosotros allí vestidos de faralaes" Antonio García, cantante y guitarra de Arde Bogotá

Hay artistas que se han quejado de que la gente va a estos eventos o a los conciertos a hablar o a todo menos a escuchar al grupo, ¿tenéis esa experiencia?

Antonio: Yo tengo la opinión de que mientras en el evento lo principal sea la música lo que ocurra a nivel social y si el público habla más o menos puede ser coyuntural o puede ir cambiando. Pero que en el evento lo importante sea la música, que en el festival o en el concierto, lo más iluminado no sea la barra del bar, que sea el concierto o lo que uno como artista tiene que exponer.

Dani: Pienso que se está generalizando, porque es muy distinto el público los festivales de un determinado tipo de música como el que solemos ir nosotros de normal, por muy grande que sea, con el que hay en otro tipo de eventos. Estuvimos en el Coca-Cola Music Experience, es un público muy distinto, otra edad y lo vive de otra forma distinta que habrá gente que diga que no lo está disfrutando. Hay gente que no le importa saltar o bailar o no lo vive así y quien cuando suena el tema principal, en vez de gozárselo, saca el móvil. Toda esta crítica que hay es un poco generalizar porque luego he visto conciertos en salas, que la gente está disfrutando y no está hablando.

Llenasteis el WiZink en cuestión de horas, ¿notáis la presión de vender las entradas cada vez más rápido? Además, vosotros no habéis hecho Golden Circle, ni VIP ni este tipo de experiencias, ¿lo haríais en un futuro o no comulgáis con ello?

Antonio: No me gustan ese tipo de cosas y a veces cuando ocurre, que llegamos a un sitio y nos encontramos como una zona vallada, es como “tio, ¿esto por qué? A mí nadie me ha preguntado si me parece bien participar de esto”. No nos gusta como espectador y, como artistas, menos.

Con respecto a la primera parte de la pregunta de la presión de las entradas, sí. Como que la música no deja de ser una industria y, como todas las cosas, tiene sus dinámicas. De repente, la dinámica es la de las producciones y las views o la de las entradas. Son movidas totalmente industriales para medir la repercusión de algo. Hay que intentar escapar de eso o intentar que no te afecte mucho. Creo que la gente que hace industria, que haga industria y que ojalá no se convierta en un monstruo que se coma a sí mismo.

A nivel de producción no tenéis una dinámica como tienen los artistas urbanos de sacar un single o una colaboración cada mes, ¿sois fieles al formato disco?

Dani: Creo que todo lo contrario, el mayor éxito al que tenemos que aspirar es que si no sacas nada, todo está bien, que la gente te siga escuchando. Al final, has creado algo atemporal y que dura en el tiempo. Que la gente pueda seguir escuchando dentro de cinco años La Torre Picasso y que la necesidad de sacar algo sea puramente creativa y propia.

Antonio: La gente que curra con nosotros ya nos conoce y sabe que no vamos a participar en eso, que no somos ese tipo de artistas. Seguro que hay gente en la discográfica que le encantaría que tuviéramos un tema todos los días, pero no funcionamos así.

"El mayor éxito al que tenemos que aspirar es que si no sacas nada, todo está bien, que la gente te siga escuchando" Dani Sánchez, guitarrista de Arde Bogotá

También desde los medios se habla de retiradas a los plazos para componer nuevos trabajos o dejar de sacar discos o giras.

Dani: Pero esto no es nuevo, desde los 60 Los Beatles sacaban un disco al año. También se han visto otras cosas y sería otro tipo de presión.

Habéis estado en unos Grammy Latino, con gente como Rosalía como Shakira, ¿cómo fue eso?

Antonio: Fue distópico, como si te invitasen a la boda de un famoso, que te han dejado algo para ponerte y a ver qué tal. Pero bien porque había más gente dentro de la distopía de nuestro rollo. Bebimos y comimos gratis y fuimos a aquel sarao. Lo recuerdo muy divertido todo, como si fuera la boda de Carlos Baute y nosotros allí vestidos de faralaes.

"El apellido que te ponga la gente hay que aprender a tomárselo de la misma forma que la gente puede presuponer una orientación sexual o una ideología política" Antonio García, cantante y guitarra de Arde Bogotá

En cuatro años ha sido meteórico, desde Antiaéreo a llenar festivales, ¿cómo gestionáis eso de que la industria no os coma?

Dani: Una de las claves es que nos ha pasado a los cuatro. Se comparte y se reparte el peso a la vez, se lleva con las bromas. Hay bromas cuando la gente a lo mejor es muy incisiva o cuando las cosas se ponen un poco más regular, hay un apoyo ahí también. Sirve para que no te afecte tanto y relativizarlo. Hay días y días, nos han pasado un montón de cosas como banda y, claro, no todas agradables. Pero lo mejor es eso, que somos una banda, esto no se llama Dani Sánchez, se llama Arde Bogotá.

¿Qué tal os lleváis con la etiqueta indie?

Antonio: Nosotros nos definimos como una banda de rock. El apellido que te ponga la gente hay que aprender a tomárselo de la misma forma que la gente puede presuponer una orientación sexual o una ideología política, que no tiene por qué serlo. En el mismo sentido la musical, si la gente dice que somos una banda de pop, bienvenido.

Dani: Que pongan la etiqueta que quieran.

Si les gusta a la gente, ¿no?

Antonio: Y si no también, eh. Que si ponen la etiqueta para criticar, también vale.