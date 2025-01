Bad Bunny: "Joder, soy el artista más tonto de todos los tiempos"

Musicalmente hablando, el inicio de 2025 tiene un innegable protagonista, Bad Bunny y su nuevo álbum Debí Tirar Más Fotos. La estudiada y novedosa campaña de marketing que esconde el lanzamiento del disco, las teorías sobre la letras de sus canciones... todo alrededor de este lanzamiento es noticia.

Y aunque el puertorriqueño no suele prodigarse en los medios, sí que ha aparecido en el espacio presentado por Zane Lowe en Apple Music 1 donde ha hablado de música, de los sonidos que han inspirado su último álbum, de sus 30 años de vida, de su futuro profesional y de su intención de salir de gira por Europa en 2026.

Durante la conversación, además de revelar que Baile inolvidable es su tema favorito de este nuevo trabajo, detalla algunas curiosidades de su personalidad como que a los 20 años, cuando empezó en la música, estaba deprimido y sentía que era su final: "Pensaba que me iba a morir. Era el final de mi vida. Estaba, ¡Dios mío, tengo 20 años! ¡Soy un puto viejo! ¡Estoy a punto de morir! ¡Esto es el fin!".

Otro de los sigulares momentos que detalla en esta entrevista fue su reacción cuando, con 12 años, su madre le sorprendió con un viaje a Nueva York: "Me puse a llorar. Tenía 12 años y empecé a llorar, pero a llorar porque no quería irme. Decía: '¡No, no quiero irme!'. No quiero irme de aquí. Siempre quiero estar aquí, en Puerto. Y mis padres se reían como diciendo: '¡Qué coño, este tío está loco!".

Pero ese deseo de no querer moverse de Puerto Rico, no era una idea loca de niño: la mantiene. "Me gusta Nueva York, y quiero tener un lugar allí. Sólo para ir un par de semanas, un par de meses. No sé. También algún día quiero una casa en Suiza. No lo sé. Pero quiero vivir aquí para siempre", confiesa a Lowe.

Bad Bunny con Zane Lowe en un momento de la entrevista. APPLE MUSIC

De sus padres habla mucho a lo largo la entrevista, de la infancia bonita que vivió junto a ellos y de todo lo que le enseñaron: "Responsabilidad, puntualidad. Eso lo aprendí de mi mamá. Mi mamá era como una psicópata. Siempre quería estar en los sitios 10 minutos antes".

Reconoce que precisamente la puntualidad también se ha convertido para él en una obsesión: "La gente está acostumbrada a que los artistas lleguen cuando les da la puta gana. Y yo siempre llego a veces 10 minutos antes, a veces... Si tengo una cena a las 8:00, estoy allí 7:40 esperando. Entonces me siento tonto. Joder, soy el artista más tonto de todos los tiempos".