Blake Lively denuncia a Justin Baldoni, coprotagonista de 'It Ends With Us', por acoso sexual

Justin Baldoni y Blake Lively en el set de 'It Ends with Us

La actriz Blake Lively, conocida por su papel en Gossip Girl, ha acusado al coprotagonista y director de It Ends With Us, Justin Baldoni de abuso sexual. La denuncia la ha hecho pública el diario estadounidense The New York Times y el medio especializado en cine Variety ha reportado que Lively alega que el acusado habría tratado de emprender una campaña de desprestigio contra ella.

Esta, continúa Variety, causó tanto a la intérprete como a su familia una "grave angustia emocional", tal y como se puede leer en la denuncia. En la misma queda recogido que durante el rodaje se reunieron con el objetivo de atender a las peticiones de Lively.

En el texto, al que han tenido acceso los dos medios de comunicación, también se encuentran detalladas las distintas demandas que habría tenido la actriz.

Entre ellas, se incluirían "no mostrar más vídeos de desnudos o imágenes de mujeres a Blake, no mencionar más la supuesta 'adicción a la pornografía' previa de Baldoni, no hablar más sobre conquistas sexuales frente a Blake y otras personas, no mencionar más los genitales del elenco y el equipo, no preguntar más sobre el peso de Blake y no mencionar más al padre muerto de Blake", según apunta Variety.

Asimismo, el medio destaca que Lively supuestamente también exigió ni añadir a la trama más "escenas de sexo, sexo oral o clímax ante la cámara", además de las que ya habían acordado antes de que diera comienzo el rodaje. En la propia denuncia queda recogido que las distintas peticiones de la intérprete quedaron aprobadas; sin embargo, mantiene su acusación a Baldoni por supuesta "manipulación social", además de presuntamente tratar de "destruir" la reputación de la protagonista de Gossip Girl.

Por su parte, desde Variety, han tratado de contactar con Bryan Freedman, el abogado de Baldoni y de la productora de este, Wayfarer Studios. Ha afirmado, recoge la publicación, que "estas afirmaciones son completamente falsas, escandalosas e intencionalmente lascivas con la intención de herir públicamente y repetir una narrativa en los medios",