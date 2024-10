Bruce Springsteen deja de ser multimillonario: "He gastado demasiado dinero en cosas innecesarias"

Este 2024 Bruce Springsteen se situaba, según la revista Forbes, con un patrimonio de unos 1.200 millones de dólares, algo que el músico ha desmentido en una entrevista con The Telegraph.

"No soy multimillonario", señala al medio británico. “Me gustaría serlo, pero se equivocaron mucho. He gastado demasiado dinero en cosas innecesarias", añade The Boss.

Este patrimonio sería buena parte a raíz de su catálogo de álbumes de estudio y en directo, que vendió a Sony en 2021 por 500 millones de dólares para amortizar así parte de sus derechos de autor.

En su entrevista, el autor de temas como Thunder Road achaca sus logros y su éxito a una mezcla de talento y suerte. "Si hubiera fracasado en eso, habría fracasado en todo, en mi opinión", añade y asegura que en ese punto de no aprovechar el talento es "donde suelen irse al garete" algunos artistas.

Más allá del dinero que haya generado, Springsteen ha donado buena parte de sus ingresos a acciones caritativas. Por ejemplo, donó a dos entidades españolas tras su conciertos: en 2012 a Cáritas tras su concierto en Barcelona y en 2013 a Proyecto Hombre Asturias tras su recital en Gijón.

A principios de 2024 se conoció también una donación a los mineros del norte de Inglaterra en la década de los 80, cuando estos estaban en huelga. En este caso, la donación fue de 20.000 dólares (el equivalente a más de 58.000 dólares en la moneda de 2024) que sirvió de apoyo al movimiento minero.

Su compromiso social es también político y The Boss se ha convertido durante años en un estandarte del partido demócrata, también para Kamala Harris. En su entrevista con el citado medio aseguró que la candidata demócrata "va a ganar", pero aseguró que no hay que perder de vista la tendencia hacia Trump.

"En los Estados Unidos, sin embargo, hay una enorme ansiedad por perder las cosas que más nos son queridas, el peligro de perder la democracia, el estado de derecho, la transferencia pacífica del poder. Y este es un tipo que no está comprometido con ninguna de estas cosas", asegura a The Telegraph. "Es un insurgente. Lideró un golpe de Estado contra el gobierno de Estados Unidos, así que no se le debe permitir acercarse a la presidencia", añade.