Camilo y su lugar feliz: "Vamos a ser cuatro, es mi cuarto álbum... Es el número que me describe ahora"

El fenómeno Camilo no se entiende sin Evaluna, su mujer. No hay forma de desligar al uno del otro y sus millones de seguidores en Instagram están 'engachados' a esa vida de música, amor, bailes y aparente cotidianeidad. Una exposición por la que también se han visto envueltos en algunas polémicas. Muy debatida fue su decisión de no acudir al ginecólogo durante su primer embarazo, la de educar a sus hijos como no binarios o la de lucir un colgante hecho con leche materna, regalo de Evaluna a Camilo.

Así, el pasado sábado, cuando el colombiano dio el pistoletazo de salida de su nueva gira Nuestro lugar feliz Tour en A Coruña, el momento álgido llegó con la salida al escenario de la venezolana, con la que compartió tres canciones. Él presumió de amor y de próxima paternidad; ella, de lo mismo y de tripa, pues en solo unas semanas darán la bienvenida a su segundo hijo, Amaranto, que al igual que el primero fue concebido en España, concretamente en Andalucía, "un tomatico después", en palabras del propio cantante.

"Amaranto ya es una panza grandota y está presente con nosotros en esta gira", dice orgulloso cuando le preguntamos por su nueva paternidad. "Seremos cuatro en esta gira", afirma sobre el plan de conciliación durante estos meses. "Estamos viajando todos junticos. Aquí estamos mi esposa, mi hija Indigo, mi hijo Amaranto y yo, recorriendo España, después volveremos a casa, recibiremos a Amaranto y saldremos a recorrer Estados Unidos, México, Colombia y todo Latinoamérica. También estoy muy emocionado. Se me hace más sabroso cuando tengo a la familia", explica a El HuffPost.

El reto de los ritmos tropicales

Desde el 8 de junio y hasta el 8 de julio, Camilo ofrecerá un total de 13 conciertos en nuestro país para presentar su último lanzamiento, el disco Cuatro, un número que en este momento tiene un especial significado para él: "El álbum se llama Cuatro porque vamos a ser cuatro, porque es mi cuarto álbum, dispusimos el álbum en cuatro capítulos..... Cuando nos juntamos a hacer el álbum, éramos 17 músicos y nos miramos y dijimos: 'Listo, vamos a grabar eso, vamos ya todo mundo., ¡va! ¡Un, dos, tres, cuatro! Los cuatro conteos que entregan el ritmo de géneros como la salsa. Todo apuntaba a cuatro".

Salsa, cumbia, pambiche, merengue y vallenato son los sonidos tropicales que inspiran este nuevo trabajo que Camilo lanzó el pasado 23 de mayo. Reconoce que precisamente por eso ha sido uno de los trabajos más difíciles y al que más esfuerzo ha dedicado. "Son géneros que han formado parte de mi vida desde que soy chiquito, pero decidí hacerlo por la curiosidad que me genera. Y cuanto más complejo era el sonido, cuanto más difícil descubría que era, más ganas tenía de hacerlo", explica el cantante de Vida de rico, que se rodeó de grandes músicos, gente para los que "su vida entera, a tiempo completo, es música tropical".

Además de PLIS, junto a Evaluna, y Una Vida Pasada, con Carín León, dos de sus últimos éxitos, el álbum incluye La Boda, una canción que promete volverse banda sonora de muchas celebraciones nupciales, Sálvame, en colaboración el artista y trompetista Alexander Abreu, y Una Canción de Amor para la Pulga, apelativo con el que se refiere a Evaluna. "Después de ti ya no estoy tan perdido / Ya no me siento solo cuando estoy conmigo / Me gustas mucho / Y me gusto mucho más / Desde que estoy contigo", declara el colombiano en ese especial tema.