Carlos Baute: "Me encantaría que España tuviera muchas, no una, mujeres presidentas"

Tres décadas de carrera cumple Carlos Baute (1974, Caracas) como solista, que no en la música, porque eso viene de antes. Ese "número redondito" no es cosa menor, por lo que el venezolano va a celebrarlo con muchos de sus seguidores este miércoles 5 de junio con un concierto en Warner Music Station de Príncipe Pío, en Madrid, en el que hará un repaso a toda su carrera. En él no dejará fuera ni el folclor de su tierra ni sus mayores éxitos, y además promete darle un toque de "magia".

El artista, que no pierde la sonrisa en ningún momento, está en un buen momento, como diría Nebulossa —aunque admite que él era más de St. Pedro en el Benidorm Fest—, por lo que de retirarse, nada. Él mismo desmiente ese bulo sobre él que circuló recientemente: "Fue una broma en un podcast". Queda mucho Baute y mucha Bauchata.

Zanja también esa especie de leyenda que ha quedado sobre su mala relación con Marta Sánchez por las ganancias de Colgando en tus manos y recalca que no sólo es "una crack" sino que son "muy amigos".

Estás a las puertas de este concierto tan especial del 5 de junio, de la gira De puño y letra. ¿Es difícil condensar 30 años de carrera?

¡Guau! Va a ser muy bonito celebrar estos 30 años. Vamos a hacer una gira, pero el 5 de junio va a ser una fecha especial. Justo en junio de 1994 salió mi primer disco como solista —comencé un poquito antes, pero hablo de solista— y vamos a hacer un recorrido por todos esos 12 álbumes. Y sí, fue muy complicado, lo de la selección de temas fue terrible. Creo que fue lo más difícil, condensar todo eso, pero hacemos medleys, cantamos pedacitos de cada canción, y así me ventilo un montón de temas y el público está contento. Aparte, muy feliz, porque esa noche lo vamos a grabar, que no solemos grabar nunca los shows, pero este sí porque lo queremos mantener. 30 años no son todos los días, ese número redondito.

Estaremos allí en Príncipe Pío y ustedes, los que no son venezolanos, van a conocer parte de lo que fueron mis orígenes, que fue el folclor venezolano, con lo que yo comencé y lo que estudié. Estudié cuatro años de folclor venezolano y luego eso lo hice en discos. En el año 2000 Mi medicina, Mueve mueve, son canciones con género folclórico pero con fusión [canta un trocito de la primera]. Mi medicina es un ritmo orquídea, caraqueño, y Mueve mueve es un calipso venezolano, que es como cuando escuchas las batucadas brasileñas... pues esto es nuestro, viene de la música afrovenezolana. Todo eso va a estar por allí condensado.

A quien vaya a verte, ¿le espera alguna sorpresa?

Varias sorpresas. A mí me encanta la magia, los que me conocen lo saben, así es que no es que sólo va a ser una noche mágica, sino que va a haber magia de verdad.

Tu última canción, la bachata Muy loco, tiene un videoclip con amigos, con rostros conocidos. ¿Cómo se gestó?

Estábamos reunidos y empezamos a hablar de qué hacíamos a nivel creativo para el vídeo. Bromeando dije, como es una bachata, vamos a ponerle Bauchata. Se empezaron a reír y dije 'no está mal'. Al final le pusimos Muy loco (Bauchata). Y propusieron '¿por qué no eres profesor de bachata y hacemos como si fueras un profesor de YouTube, un tutorial?'. Dije 'me gusta la idea', y después fue '¿Carlos, y por qué no hacemos que lo empiecen a aprender amigos tuyos que sean conocidos aquí en España, le metemos algo de comedia'? Digo 'comedia: Santiago Segura, José Mota, Flo, Paz Padilla, George Harris...'. Justo cuando llamo a Santiago Segura y José Mota, me cambiaron de día un viaje a México y tenía para rodar el domingo, que para rodar es difícil, y ya habíamos quedado el lunes. Ellos me dijeron que hacen un show todos los domingos que justo es en el teatro donde vamos a hacer este concierto del 5 junio. Lo hicimos detrás del camerino, estaban los tres y salió redondo. Véanlo, disfruten esta bauchata, que hay gente amiga muy linda.

Y ya que en este vídeo haces de profesor de bachata, ¿cuál sería tu consejo para bailarla bien?

Yo bailo la bachata callejera, la normal, pero tengo un reto, que es aprender a bailar la bachata sensual. Yo en realidad hice esta bachata porque en la época de la pandemia descubrí lo que era y dije 'no puede ser esto, cómo bailan tan bonito, cómo ha cambiado'. Mucha gente no sabe que la bachata sensual nació en España hace 14 años. Empecé a indagar quiénes bailan esto y de repente la campeona del mundo del año pasado es española. Está con nosotros y es quien montó la coreografía, Yolanda Rufino. Es una crack, tienen que verla, es impresionante cómo baila. Y es de locos que una española vaya a Dominicana, a Venezuela, a todos estos países caribeños a enseñarles a bailar la bachata sensual. Es una mezcla de lo típico de nosotros y lo que se inventaron acá, es brutal. Dejarse llevar, familia.

En este videoclip también sale Marta Sánchez. Quizá hay quien se ha quedado con la sensación de que acabasteis mal, que hubo ese roce por Colgando en tus manos. ¿Cómo es vuestra relación real?

Es genial. Hoy justo hablé con ella, somos muy amigos. De todo se crea un bulo y tal, igual que salió por ahí que yo me despedía, y eso fue una broma en un podcast que no vieron el final, y al final yo me estoy riendo. Dijeron que me retiraba, que no se qué... Y lo de Marta fue igual. Ella hizo una entrevista donde estaba como molesta por lo que pasó con su contrato, que yo no tengo que ver con eso, cuando se hizo esa canción, y eso es parte de su management. Pero ella y yo somos muy amigos, nos queremos mucho.

Hace unos cuantos años ella me invitó a cantar Te sigo pensando, que ha funcionado increíble. Cuando ella me la presenta digo 'Marta, esto es un reguetón, ¿qué es eso? Si quieres reguetón yo te lo hago y lo hacemos juntos'. Y me dice 'es que está de moda' y yo 'no, vamos a ponerlo un poquito más pop'. Y al final esa canción la arreglamos, conocí a una persona increíble, Manu Chalud, gracias a ella, que es el productor y compositor. Fue maravilloso, ojalá que podamos trabajar nuevamente juntos porque de verdad que yo la adoro. Hoy hablé con ella, como te dije.

Precisamente Marta Sánchez se animó y le puso letra al himno de España. ¿Te animarías a hacer algo similar, con España o con Venezuela?

Eso es un compromiso... Hay canciones muy importantes, por ejemplo, hay una que se hizo como un himno en Venezuela y la hicieron dos españoles [taraeando]: "Llevo tu luz y tu aroma...". Es espectacular y los venezolanos la sentimos nuestra.

¿Me atrevería o no? Yo le dejaría eso a Alejandro Sanz, que es español también y escribe muy bien, o a Alborán, o muchos otros autores. Marta se atrevió, está bien. No he escuchado muy bien la letra de Marta, recuerdo que cuando salió dije 'mira tú'. Yo apoyo a Marta, es una ídolo, una crack.

Ahora en Madrid hemos vivido esta explosión de Taylor Swift. Como artista, ¿dónde piensas que reside su éxito?

No sé, pero me parece fantástico que ocurra eso en el pop y no sólo en el reguetón. Me encanta, porque aparte, mira, voy a ser superradical. Hay muchos artista que vienen, por ejemplo, del canal Disney, superlindas, y después, ¡dios mío, es que es una locura! Salen en pelotas, tal... unas demonias. Taylor se ha mantenido y ha sido una mujer a nivel musical espectacular. A nivel de su carrera, ella, sus vestuarios, todo, qué clásica, es bonita. A ver, entiéndame, libertad, si quieren estar en pelotas en la playa, bien, yo soy super open mind. Pero ella ha hecho cosas muy bonitas y qué lindo que sea la número 1. Gracias, dios mío, a que no sea una mujer que tenga otro tipo de valores o que transmita otras cosas. Así que yo estoy muy feliz por ese lado, porque creo que somos comunicadores sociales todos los cantantes y cada uno tiene su nicho. Yo no estoy en contra de los tatuajes ni los piercings ni nada, soy super open mind, pero hay cosas que digo 'por qué caer en eso'. Y Taylor, siendo la número 1, ahí estamos, me encanta. Qué pena que no pude ir por trabajo, pero me hubiese encantado verla.

Taylor tiene sus swifties. ¿Tienes tú tus bauters?

Sí, sí tengo. Una cosa que me pasó muy bonita fue un concierto que fui de Raphael, que cumplía 60 años de carrera. Yo estaba en la tercera fila, porque fui con su hijo y la familia, y las dos primeras todo eran camisetas que decían '60 años contigo', señoras maravillosas. Ojalá que haya... que va a haber [en su concierto], porque ya me lo han dicho, esas primeras filas están ahí con esas niñas que llevan ya más de 24 años conmigo y algunas no sé si 30, tendrían que venir de Venezuela.

¿Qué es lo que más te ha impactado que un fan haya hecho por ti?

Me han dado regalos maravillosos. Una señora pasó casi un año haciendo un cuadro, no sé cómo se llama, ¿a garbanzo? Que hacen esto de como bordado. Era enorme, como de dos metros por 1,5. Y me dijo 'yo lo hacía todas las tardes, me ponía dos horitas...'. Dedicar un año o lo que haya sido —gracias, usted sabrá quién es— y cosas como esa me parecen increíbles. Lo tengo en mi casa con mucho cariño.

Estamos hablando de swifties, de bauters; por algún titular que has dado también está esa idea de que igual eres ayuser. ¿Lo eres?

No vamos a hablar de política, porque me lío [se ríe] Yo sí quiero, amo y admiro a la mujer en todas sus facetas. Desde que soy padre todavía amo más a mi madre y la admiro más, pero siempre la he amado, a mi madre, a mi abuela, a mis tías, mi hermana, a todas. Pero cuando eres padre dices 'dios mío, lo que han hecho ellas'. Siempre le he cantado al amor y enaltezco a la mujer. Me encantaría que España tuviera muchas, no una, mujeres presidentas. Admiro a la mujer, ya sea Ayuso u otra, pero que sea una mujer la próxima que venga, me gustaría. Pronto, yo creo que se lo merece España.

Independientemente de quién gobierne, ¿qué medida cultural pedirías?

Que bajen los impuestos a la cultura. La cultura no debería tener impuestos. Cuando sales de un país, voy a hablar de España, se habla de la paella, del flamenco, de un Joaquín Cortés, o un Sanz, o un Alborán o la Niña Pastori —hay mucho talento en este país, perdonad los que no nombro—, la gastronomía, y lógicamente ya viene el turismo, que la belleza de este país es una locura. Pero imagínense toda esta belleza sin música, qué aburrido, sin gastronomía... pierde esa esencia... sin estas Semanas Santas, el fanatismo del fútbol, el tenis, Nadal... La cultura, el deporte, no deberían tener impuestos.

¿Cómo ves el impacto de la inteligencia artificial, que alguien pueda decirle a una aplicación 'cántame esto como si fueras Carlos Baute', por ejemplo?

¿Quién fue que estuvo reclamando? No sé qué cantante grossa denunció, pero es complicado. Creo que al final, independientemente de que exista todo esto, nunca va a ser esa persona. Yo estoy a favor completamente de toda la parte digital, es maravilloso, y una de las cosas que tenemos que hacer todos, en vez de ser enemigos, es hacernos amigos, porque ayuda, te quita pasos. Pero hacer la voz de Sanz o del otro... uf. Vale, perfecto, ¿y cuando lo vayas a ver en vivo, qué vas a ver? ¿Un holograma? No seamos todo digital, es terrible.

Otra cosa que cuento: he visto gente que me he quedado impactado, niños de muy poca edad, tirándose los tejos, en una mesa enfrente, que pasé y vi: no se hablaban, se whatsappeaban. Y se decían 'me encantas', 'qué bonito sos'... Hemos llegado al punto de que mucha gente ya ni se habla, sólo es digital, y tienen vergüenza. No hay nada más lindo que el contacto, necesitamos tocar, somos seres sociales. Hay una persona que yo admiro muchísimo, Marián Rojas Estapé. Hice una canción gracias a un libro que leí repetidas veces: Encuentra tu persona vitamina. Hice la canción Persona vitamina, le pedí permiso a ella, obviamente, que cuenta lo que nos da dopamina, oxitocina. Nosotros sabíamos que cuando hacíamos ejercicio estamos más fuertes y más alegres, pero ella explica el porqué. El ejercicio, algunos alimentos... la mirada de un perro, mira qué loco esto, te estimula la oxitocina. Y ni hablar de los niños, son mi dopamina. Somos sociales, esa inteligencia artificial está bien para muchas cosas, te adelanta pasos, pero alguna vez lo hice. Dije 'vamos a verlo en las letras': no tienen alma. Te puede ayudar a rimar algo, pero, por favor, vamos a sacar lo nuestro que tenemos aquí [se señala el corazón].

"Somos sociales, esa inteligencia artificial está bien para muchas cosas, te adelanta pasos, pero alguna vez lo hice. Dije 'vamos a verlo en las letras': no tienen alma"

¿Cómo fue tu paso por el Benidorm Fest?

Me encantó el escenario, compartir con los compañeros con los que estábamos... Está bien que me hayan invitado porque era como un tipo neutro en Eurovisión. Es complicadísimo escoger una canción para Eurovisión, yo creo que imposible, y el que levante la mano, ¡mentiroso! Dices 'una balada'... mentira. 'Una a tope', no. 'Una canción sensual'... nadie sabe qué va a ganar, es muy complicado. Se han visto cosas muy diferentes en Eurovisión, este año fue increíble, hasta un desnudo hubo. Se ve de todo. Eurovisión es increíble, creo que cualquier artista soñaríamos con estar en un escenario como ese, es impresionante, pero escoger la canción es complicadísimo.

¿Y te presentarías?

No.

¿Por qué?

Yo creo que no concursaría ahí. He visto grandes cantantes españoles que han quedado muy mal. Y digo '¡Dios mío, cómo esta voz y esta canción quedó de penúltima?'. No entiendo. Y hay canciones que digo 'qué cosa tan fea' y quedaron en el top 3. Entonces, no. Es muy injusto. Es como la política. La política es superinjusta. Hay gente que trabaja mucho, pero hace dos malas —como todos, los cantantes también— y [haciendo el gesto de poner a alguien en la diana] vamos a piñón y ya está. Es muy injusto. Eurovisión y también la gala en la que estuve es muy dura. Ganó Zorra; yo le di votos, pero te hablo sinceramente, yo voté mucho por el canario [St. Pedro], me encantaba esa canción. Da igual lo que tú votes o no votes, te revientan.

"Ganó Zorra; yo le di votos, pero te hablo sinceramente, yo voté mucho por el canario [St. Pedro], me encantaba esa canción"

Para cerrar, quería hacerte un pequeño test rápido... En tres palabras, ¿cómo definirías a tu público español?

Fiel, real y cariñoso.

¿Cuál es el lugar que más te gusta de Madrid?

Justo por donde estamos ahorita [la entrevista se realizó en el café-bar Abonavida], la Ópera, el Madrid de los Austrias... Me encanta, me parece espectacular. La Latina también, pero más esto. No Salamanca ni nada de eso, esto me parece superpotente.

¿Tu plato preferido de comida española?

Jamón ibérico. Arroz —muchos, no la paella, todos los arroces—. La gastronomía de aquí es otro nivel.

¿Algún hito por cumplir en la música?

Muchos. Ya he cantado con Carlos Vives, que fue un sueño, estuve en Ecuador con él celebrando sus 30 años, pero me gustaría hacer una canción con Carlos Vives. Otro sueño que tengo es cantar y hacer una canción con Juan Luis Guerra.

¿Tienes alguna superstición antes de salir al escenario?

No. Cero.

¿Hay algún famoso para el que te gustaría actuar?

No lo he pensado... Me encantaría cantarle a Carlos Vives. Una vez lo hice en el restaurante que tiene, pero ese día justo no estaba él. Claro, mostrarle lo que yo hago, que no tiene que ver con lo de él, tiene un poquito de folclore y creo que le haría ilusión.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre y que la gente no lo conozca?

Me encantan las motos. Me gusta volar en autogiros.

¿Qué música escuchas?

A veces escucho lo que está viral, pero lo que más, es lo desconocido. Busco listas que no conozca y ahí descubro mucho talento. Me encanta escuchar cosas nuevas y que no sean comerciales. Música indie.

¿Por qué ir a verte el día 5?

Porque cumplo 30 años de carrera, tienen que venir. Se la van a pasar muy bien y va a ser un concierto mágico de verdad, porque va a haber magia. No se lo pierdan, va a estar muy bonito y lo vamos a grabar. Eso va a estar para toda mi vida. Va a ser una noche inolvidable, los que estén conmigo se van a dar cuenta de lo especial que va a ser.

