Céline Dion reaparece en París y las redes rescatan esta tierna imagen

Screengrab by IOC via Getty Images

Ya ha dado comienzo la competición mundial deportiva por excelencia. Deportistas de todos los países se dan cita en los Juegos Olímpicos para hacerse con el codiciado oro olímpico. El enclave escogido para esta edición ha sido París, que ha sido testigo de uno de los regresos musicales más esperados: el de Céline Dion.

Ya lo habían adelantado varios medios y la expectación fue en aumento según iba pasando la tarde. La cantante canadiense llevaba dos años alejada de los escenarios, dado que parece el síndrome de la persona rígida, que afecta al sistema nervioso central y, además, causa rigidez muscular.

La artista hizo su propia versión de Hymne a l'amour, de Édith Piaf, todo un icono parisino. Y lo hizo, precisamente, desde uno de los enclaves más icónicos de la capital francesa: la Torre Eiffel.

La actuación ha desencadenado multitud de reacciones. Laura Pausini, por ejemplo, no se resistió a comentar a través de sus redes sociales lo que había sentido al ver a Dion desde el primer piso de la Torre Eiffel.

Y no sólo eso. Las redes han rescatado una imagen de una muy pequeña Céline en el mismo lugar en el que este viernes ofrecía esta versión del tema de Piaf. Mirando a cámara y con un cabello mucho más oscuro que el que luce ahora, la pequeña Dion luce un vestido blanco y rojo, con la Torre Eiffel de fondo.

Las reacciones a la comparación entre la fotografía de antaño y la de la noche del viernes no han sido pocas. "Sólo quiero llorar", ha escrito un usuario en francés en su perfil de X. "Cuando veo este tipo de imágenes realmente me doy cuenta de lo hermosa que es la vida", ha añadido otro.

Primeras palabras tras la actuación

Al poco de bajarse del escenario, la cantante ha compartido unas cuantas imágenes en su perfil de Instagram de su reaparición. Las ha acompañado de un extenso mensaje en el que afirma sentirse "honrada" por haber podido tomar parte en el evento y "llena de alegría" por estar de vuelta en la que dice que es una de sus "ciudades favoritas".

Lejos de hablar de sí misma y de su reaparición, ha querido trasladar su apoyo a los deportistas que van a competir por llevarse a casa el título de campeones o campeonas olímpicos/as. "Estoy muy feliz de celebrar a estos increíbles atletas, con todas sus historias de sacrificio y determinación, dolor y perseverancia", ha escrito la intérprete de My Heart Will Go On.

"Todos deberíais estar muy orgullos", ha proseguido, antes de apuntar que "sabemos lo duro que han trabajado para ser los mejores de los mejores". "Mi corazón está con vosotros", ha concluido.