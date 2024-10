Conmoción en la música por la muerte de Liam Payne

La muerte del cantante británico Liam Payne, de 31 años y exintegrante de la banda One Direction, que cayó desde una tercera planta de un hotel en Buenos Aires, ha causado una auténtica conmoción en la música, especialmente entre los artistas de su país de origen.

El cantante Olly Murs dijo en su cuenta de la red social Instagram que se había quedado "sin palabras" tras conocer la trágica noticia y describió la muerte de Payne como "devastadora". "Siempre nos reíamos mucho cuando nos veíamos, a veces las charlas eran breves y dulces, pero cuando lo hacíamos era principalmente sobre lo irritantemente bien que lucía siempre su cabello", escribió Murs.

"Liam compartía las mismas pasiones que yo, los mismos sueños, así que ver que su vida termine tan joven me golpea duro, estoy realmente destrozado y devastado por su familia y, por supuesto, por su hijo Bear, que ha perdido a su padre", añadió.

Liam Payne y la cantante de Girls Aloud, Cheryl, tienen un hijo, Bear, nacido en 2017, fruto de una relación que duró entre 2016 y 2018.

El cantante estadounidense Charlie Puth, coautor de la canción Bedroom Floor de Payne de 2017, dijo que estaba conmocionado después de enterarse del fallecimiento de Payne.

"Liam siempre fue muy amable conmigo. Fue uno de los primeros artistas importantes con los que trabajé. No puedo creer que se haya ido... Estoy tan triste ahora mismo, que descanse en paz", dijo Puth también en Instagram.

El DJ y productor musical Zedd, que colaboró con Payne en la canción Get Low de 2017, calificó la muerte del cantante de "absolutamente desgarradora", mientras que el cantante y rapero estadounidense Ty Dolla Sign dijo que "echará de menos" a Payne.

La banda Backstreet Boys rindió asimismo homenaje a través de un comunicado colgado en X. "Las palabras no pueden expresar las emociones que sentimos en conjunto en este momento, y parece que el resto del mundo está en el mismo barco", indicó.

Payne formó One Direction en 2010, junto a Zayn Malik, Louis Tomlinson, Niall Horan y Harry Styles, después de que se presentaran en forma individual en el programa de talentos The X Factor.

Después de convertirse en uno de los grupos pop más importantes del mundo con cinco álbumes y cuatro giras mundiales, One Direction hizo una pausa indefinida en 2016.

Payne, nacido en la ciudad inglesa de Wolverhampton, lanzó su álbum debut como solista en diciembre de 2019, que incluía las canciones Polaroid, Familiar y Strip That Down.

Payne se presentó por primera vez en The X Factor en 2008 a la edad de 14 años cantando Fly Me To The Moon de Frank Sinatra. El juez Simon Cowell del programa le dijo que regresara al programa de talentos de la cadena ITV dos años después.

En 2012, la banda One Direction ganó su primer premio Brit al mejor sencillo británico por su canción What Makes You Beautiful. En agosto del año pasado, Payne había pospuesto su gira programada por América del Sur después de sufrir una "infección renal grave".