Contundente mensaje de la madre de Chester Bennington a Linkin Park: "Nos traicionaron, dijeron que avisarían con su vuelta y no lo hicieron"

Ha sido una de las noticias más sonadas este mes de septiembre en el mundo de la música: Linkin Park está de vuelta. Después de que el cantante de la banda, Chester Bennington, se quitara la vida en 2017, el grupo quedó inactivo. Ahora, con Emily Armstrong en calidad de vocalista, han grabado un nuevo álbum y una gira.

Esta semana, la revista Rolling Stone ha publicado una entrevista a la madre de Bennington, Susan Eubanks. Esta ha asegurado que la banda había prometido informarle si planeaban reactivar la formación y ha reconocido sentirse "traicionada", tal y como ha recogido la publicación especializada en música.

"Me dijeron que si alguna vez iban a hacer algo, me lo harían saber", ha comenzado a contar. "No me lo hicieron saber y probablemente sabían que no iba a estar muy contenta. Estoy muy molesta por eso", ha apostillado en la entrevista telefónica que ha mantenido con la revista. Eubanks, además, ha indicado que siente "que están intentando borrar el pasado con todas sus fuerzas".

Asimismo, la madre de Bennington ha insistido en que tanto ella, como la primera mujer de su hijo y el primogénito de este no supieron del regreso de Linkin Park "hasta que se lo dijeron al mundo".

Por su parte, desde la banda, recoge Rolling Stone, no han respondido a la solicitud para dar su punto de vista acerca de estas palabras; sin embargo, Mike Shinoda, cofundador de Linkin Park, ya dijo en el primer concierto que dio Linkin Park que su intención no era "borrar el pasado", sino que buscaban empezar "un nuevo capítulo hacia el futuro".