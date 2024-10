Cuelga un horrible cuadro en su salón durante décadas y ahora parece ser un Picasso valorado en 5 millones de euros

Curiosa historia la que llega desde Italia. En el año 1962 un chatarrero llamado Luigi Lo Rosso que residía en la isla de Capri halló un cuadro cuando se encontraba limpiando la bodega de una casa.

El hombre se llevó la pintura a su hogar y allí, en un marco barato, estuvo colgada la obra durante varias décadas (pese a las quejas de su esposa que insistía en que el cuadro era horrible).

Muchos años después desde el hallazgo del cuadro, el hijo mayor de Luigi, Andrea Lo Rosso, recibió una enciclopedia de historia de arte como regalo. Y ahí fue cuando se dio cuenta que era posible que lo que llevaba tanto tiempo colgado en su casa fuera un cuadro original de Pablo Picasso.

“Encontró la pintura incluso antes de que yo naciera y no tenía ni idea de quién era Picasso. No era una persona muy culta. Mi madre no quería quedársela, seguía diciendo que era horrible”, ha contado Andrea Lo Rosso en declaraciones a The Guardian.

Para disipar las dudas, Andrea decidió recurrir a un grupo de expertos en arte. Y, tras varios años de trabajo, el resultado ha sido que, efectivamente, la obra pertenecía al conocidísimo pintor y escultor nacido en Málaga.

“No hay duda de que la firma es suya”

“Después de realizar todos los demás exámenes de la pintura, me encargaron estudiar la firma. Trabajé en ello durante meses, comparándola con algunas de sus obras originales. No hay duda de que la firma es suya. No había ninguna evidencia que sugiriera que fuera falsa”, ha expresado Cinzia Altieri, grafóloga y miembro del comité científico de la Fundación Arcadia, al mencionado medio británico.

Altieri estima que esta obra de arte de Pablo Picasso podría estar valorada en 6 millones de dólares (5,46 millones de euros, al cambio actual) y los expertos creen que el cuadro podría haber sido pintado entre 1930 y 1936 y representaría a Dora Maar, la artista plástica, fotógrafa, pintora y escultora francesa que era amante y musa de Picasso.

En cualquier caso, la que tendrá la última palabra sobre la autenticidad de la pintura será la Fundación Picasso. Hasta que haya un pronunciamiento al respecto, la obra estará en una bóveda en Milán.