Dani Fernández: "Los integrantes de una banda tienen derecho a vivir sus propias cosas y a tomar las decisiones que tomen"

Esta pasada semana, la música en nuestro país ha tenido un protagonista: Dani Fernández. El adelanto de su nuevo sencillo con la cantautora Valeria Castro, su paso por La Revuelta y el lanzamiento de su nuevo disco La jauría este viernes le han colocado en el foco, entre aplausos y ansiedad por escuchar sus nuevas canciones.

Sólo unas horas antes de que el álbum saliera, el cantante de Alcázar de San Juan recibió a El HuffPost en el Hotel The Social Hub, un nuevo espacio creado en Madrid para ser hogar artístico y creativo para músicos: "Un lugar en el que no solo alojarse, sino seguir conectados con su arte en un entorno inspirador que potencia su creatividad".

En estos días, Dani Fernández tiene en este especial hotel su propia habitación temática: con sus discos adornando las paredes, sus cojines personalizados con La jauría y su guitarra.

Durante nuestro encuentro, además de hablar de canciones, pasado, redes sociales, colaboraciones y de su nueva vida desde que es padre —y que publicaremos en los próximos días—, quisimos conocer su opinión sobre lo ocurrido con La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez y Amaia Montero.

El cantante de Todo cambia lo tiene claro: "El proyecto son muchas personas, el proyecto tiene muchas mentes y tiene muchos momentos y relaciones. Yo no puedo opinar sobre esto porque no estoy dentro. Y por eso me mantengo al margen".

A pesar su firme postura, reconoce que la situación es difícil para sus protagonistas y confía en que habrá una explicación a todo lo ocurrido. "Me da pena cuando leo que Amaia Montero va a volver, que Leire Martínez se está sintiendo mal y que La Oreja de Van Gogh lo ha hecho fatal porque la han cambiado por no sé quién. Yo siempre digo: 'Esperemos'. Vamos a esperar a que todas las partes hablen. Entiendo que haya comunicados y que, como todo es tan difuso, todo el mundo quiera comentar".

"Yo siempre que he visto a LODV estaba Leire, cuando yo les conozco ya estaba Leire. Ha hecho un trabajazo enorme para La Oreja de Van Gogh y creo que además sus integrantes son todos conscientes del trabajazo que hace Leire. Y no sé si va a volver Amaia", continúa.

"Los integrantes de una banda y las personas que rodean un proyecto desde hace muchos años tienen derecho a vivir sus propias cosas y a tomar las decisiones que tomen. Igual que yo tomo mis decisiones de mi propio proyecto", concluye.