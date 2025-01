Del 'Frankenstein' de Guillermo del Toro a las docuseries de Aitana y Alcaraz: lo que llega a Netflix en 2025

Para todos los gustos y de todos los colores. Así ha presentado Netflix sus propuestas para 2025 en un evento en el que los ejecutivos de la plataforma han defendido su proyecto a pesar de las críticas sobre algunos de sus contenidos.

Netflix, que este año cumple diez años en España, no quiere cerrarse puertas y ha presentado una extensa programación de series, cine, realities, docuseries y retransmisiones en directo. En España, dos de los platos fuertes de la plataforma para 2025 serán las docuseries de Carlos Alcaraz y Aitana, que ellos mismos introdujeron este miércoles.

"En Metamorfosis se cuenta lo que durante muchos años no quería enseñar por miedo. Porque sentía que había una parte de mi adolescencia que me estaban quitando sin querer y que era la consecuencia de hacer lo que más me gusta, que es cantar", ha explicado Aitana durante la presentación.

La cantante asegura que le da "vergüenza y miedo" decir que está mal porque todo lo que tiene alrededor son cosas buenas pero que ha pasado por momentos complicados que se muestran en la docuserie, que se estrena el 28 de febrero. "Es abrir las puertas de mi casa", ha confirmado la artista.

Por su parte Alcaraz ha explicado que le gustaba la idea de mostrar cómo es su vida más allá de la faceta profesional. "Se muestra lo que vivo. Los torneos, los entrenamientos y todo lo que he vivido en la faceta profesional pero también contamos la historia, el sueño, de un Carlitos pequeño que quería ser número uno del mundo y ganar Grand Slams. Creo que es una bonita historia, contar algo más personal ya que la gente no nos conoce, solo nos conoce en la pista de tenis", ha asegurado el tenista sobre su docuserie, Carlos Alcaraz: A mi manera.

Carlos Alcaraz y Aitana, durante la presentación en Madrid NETFLIX

En el plano de ficción a nivel nacional, este 2025 llegarán varias series nuevas como El refugio atómico, la nueva producción de los creadores de La casa de papel, Álex Pina y Esther Martínez, en la que se narrará la vida de varias familias ricas que se refugian en búnkeres de lujo bajo tierra.

También llegará a las pantallas Olympo, una nueva serie encabezada por Clara Galle en la que se entra de lleno en el día a día de un grupo de jóvenes atletas en un centro de alto rendimiento. A la parrilla de contenidos de la plataforma también hay que sumar Legado, con José Coronado, Animal salvaje con Luis Zahera o Manual de señoritas con Nadia de Santiago.

Netflix también está preparando un nuevo proyecto con Bambú tras el éxito de El Caso Asunta, La viuda negra, y una nueva adaptación de una novela de Javier Castillo, El cuco de cristal, con Álex García como protagonista. En 2025 también llegará la nueva cinta de Agustín Díaz Yanes, Un fantasma en la batalla, sobre una agente de la Guardia Civil que se infiltra en ETA para intentar identificar los zulos donde la banda guardaba las armas.

Otro rostro imprescindible de la pantalla, Ricardo Darín, regresará a Netflix encabezando El eternauta, una de las series de ciencia ficción más esperadas del año.

Del 'Frankenstein' de Guillermo del Toro al final de 'Stranger Things'

Otro de los platos fuertes del otoño en Netflix será el estreno de la adaptación de Frankenstein de Guillermo del Toro con Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth a la cabeza que llegará a las pantallas en noviembre. En el apartado cinematográfico también destaca Rip, un thriller policiaco en el que Ben Affleck y Matt Damon vuelven a hacer tándem para interpretar a dos agentes en Miami, mientras que Daniel Craig y Josh O'Connor protagonizarán la tercera parte de Knives Out.

En cuanto a las series, la plataforma ha presentado Día cero, encabezada por Robert De Niro en la piel de un expresidente de Estados Unidos que busca la verdad tras un ciberataque y que se estrenará en febrero. Otra de las grandes apuestas de 2025 será Black Rabbit, con Jude Law y Jason Bateman interpretando a dos hermanos que se ven envueltos en problemas tan reencontrarse.

La plataforma también ha encargado dos proyectos a Lena Dunham y Tina Fey, que volverán a la pequeña pantalla con dos series a lo largo del año. Además, también se estrenará una cinta de la cineasta Kathryn Bigelow en otoño.

Además de nuevos títulos, este 2025 llegarán las temporadas finales de dos de las series más vistas y populares de Netflix: El juego del calamar y Stranger Things. En el caso de la producción coreana, la última entrega se estrenará el 27 de junio.