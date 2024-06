Dolly Parton revela el detalle que desconocía que Beyoncé tuvo con 'Jolene'

Dolly Parton es productora, cantante, escritora, actriz y compositora, entre otras tantas facetas. Algunos de sus temas más populares lo han sido porque han servido de banda sonora para películas, como 9 to 5 y otras no han caído en el olvido porque otras artistas le han tomado el relevo y han hecho su propia versión de la misma.

Así pasa con Jolene. El tema en el que la diva del country le ruega a otra mujer que deje a su marido volvió a ponerla en el panorama Miley Cyrus en sus Backyard Sessions y la ha cantado con Parton en multitud de ocasiones. Más recientemente, ha hecho suya la canción otra reina de la música: Beyoncé.

Ahora, Parton ha revelado que había algunos detalles de la versión de la de Texas que desconocía. Lo ha hecho en una entrevista que ha concedido al medio estadounidense E! News.

A diferencia de lo que cantaba la artista con una de las cabelleras rubias más icónicas del imaginario popular, la Jolene de Beyoncé "no iba a rogarle a otra mujer como yo", ha indicado la artista de Tennessee.

"Cuando me dijeron que iba a hacer Jolene, esperaba que fuera mi canción habitual y no lo fue. Pero me encanta lo que hizo", ha añadido Parton, que opina que "fue muy atrevido por su parte".

La protagonista de Cómo eliminar a su jefe ha asegurado al ya citado medio ha asegurado que, como compositora, le "encanta el hecho de que la gente haga tus canciones sin importar cómo las hagan".