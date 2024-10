Dua Lipa y Cher revolucionan con 'Believe' a dueto y Zendaya hace un guiño a la diva con su outfit

En la noche de este sábado el Salón de la Fama del Rock and Roll ha homenajeado a Cher. La diva de los 70 se ha unido a Bob Dylan, Bob Marley o Abba, entre otros muchos, como homenajeada por la prestigiosa institución musical. Lo ha hecho en una ceremonia en la que no han faltado guiños a su figura y en la que ha protagonizado una actuación que no deja de comentarse en redes.

La encargada de hacer los honores y anunciar la entrada en el Salón de la Fama de la cantante de The Shoop Shoop Song ha sido la actriz Zendaya. La intérprete ha lucido un vestido salpicado de brillibrilli con el torso totalmente destapado, muy similar a los monos que solía llevar Cher en la década de los 70.

El peinado también ha sido todo un guiño, dado que Zendaya lo ha llevado totalmente liso con la raya al medio, igual que hacía antaño la artista. En su discurso, le ha dado las gracias por cómo su trabajo ha servido para "pintar el camino para que tantos seres humanos de toda clase puedan vivir y decir su verdad".

Cher y Zendaya Imágenes de Getty Images

Y este no ha sido el único gran homenaje de la noche. El que más se está comentado por redes sociales es la actuación de Dua Lipa de Believe, a la que se ha unido Cher.

Desde que esta ha tenido lugar, en la red social X no han cesado los comentarios acerca de la misma. "¡Qué lujo ver en el mismo escenario a ambas! Cher no ha perdido el toque", ha escrito un usuario. "Magistral", ha opinado otro.

"¡Qué dúo tan poderoso! ¿Cher y Dua Lipa juntas? ¡Habla de una colaboración legendaria!", ha compartido un internauta.