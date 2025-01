Eduard Sola, Premio Gaudí a mejor guión: "Si mi abuelo era analfabeto y yo me dedico a escribir, es porque algo ha pasado"

Europa Press via Getty Images

"Si mi abuelo era analfabeto y yo me dedico a escribir, es porque algo ha pasado, y eso se llama progreso", ha asegurado Eduard Sola en la noche de este sábado al recoger en la 17ª edición de los Premios Gaudí su galardón en la categoría de mejor guión por Casa en flames. El guionista ha comenzado su discurso hablando de su familia, que dista de parecerse a la de la película. Una familia, ha asegurado, a la que le "gustaría tener un rostro en la Costa Brava y un barquito para salir a navegar". "Pero no lo tenemos. En casa somos orgullosamente charnegos", ha esgrimido.

Sus palabras no han dejado de compartirse en redes sociales en la mañana de este domingo. Un charnego es una persona que vive en Cataluña, pero originaria de otra provincia. Es el caso de los abuelos de Sola, todos ellos eran andaluces. Y son ellos precisamente los protagonistas de su discurso. Especialmente, su abuelo Eduardo, "que no sabía ni leer ni escribir". "Él era analfabeto y yo me dedico a escribir", ha afirmado nada más recoger el premio.

Su abuelo, ha seguido contando en un discurso que no deja de compartirse en redes sociales en la mañana del domingo, "escondió toda la vida que era analfabeto". "Podría entender este premio como una venganza", ha proseguido. Una "venganza" contra los que "engañaron" a su abuelo "aprovechándose de sus carencias culturales" o "contra todos los que de una u otra forma han hecho sentido inferior a mis abuelos, a mis padres ya mis tíos". "Una venganza por todas estas miradas de superioridad que en tres generaciones hemos tenido que tragar a los que venimos de abajo de todo", ha añadido antes de concluir que no, que no se lo va a tomar así.

El guionista ha preferido tomárselo como "una celebración". "Si mi abuelo era analfabeto y yo me dedico a escribir, es porque algo ha pasado, y eso se llama progreso", ha sostenido Sola, que encuentra en ese progreso "un éxito colectivo". "Si estoy aquí delante recogiendo un Gaudí no es gracias sólo a mí, sino a la escuela pública", ha asegurado, y ha añadido a la lista de agradecimientos los casales, las plazas, al esparcimiento y a todas aquellas personas que lo han "acompañado en eso de crecer y vivir".

"Si yo me dedico a escribir es que algo estamos haciendo bien", ha sostenido. "Enviamos a la mierda a los xenófobos, los que se aprovechan de los demás, sigamos, por favor, acogiendo a los de fuera, con los brazos abiertos, y veremos cómo en unos años escribirán grandes historias catalanas", ha concluido, antes de dar las gracias a unos cuantos compañeros y compañeras, así como a "la madre que os parió a todos".