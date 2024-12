El aplaudido alegato de Marisa Paredes sobre Hollywood y las arrugas

Este martes ha quedado empañado con la noticia del fallecimiento de la actriz Marisa Paredes, icono del cine español que protagonizó varias películas de Pedro Almodóvar, como Todo sobre mi madre o Tacones lejanos, y Goya de Honor en 2018.

Fue precisamente la mano del director manchego la que la catapultó a la fama internacional y por lo que podría haber dado el salto a Hollywood, pero ella misma contó hace unos meses que, aunque no dijo que no a ir, no le habría gustado.

Lo hizo en el programa de RTVE Late Xou, de Marc Giró, este junio. "Cuando pego el zambombazo con Tacones Lejanos es verdad que hubo una especie de pregunta, un poco igual en Francia que en Estados Unidos, de 'vente para acá y trabaja con nosotros. Me reclamaron, sí", contó.

"La verdad es que en aquel momento mi mamá era mayor, mi hija me necesitaba... y a mí el mundo de Hollywood, la dictadura de Hollywood, nunca me ha gustado", añadió. Ni esa, ni ninguna, puntualizó.

"Hollywood no soporta las arrugas", afirmó mientras se llevaba las manos a la cara. "Yo no podría estar sin operar allí. No dejan, no las soportan", agregó.

"No soportan la arruga, y yo creo que la arruga es bella", remachó la intérprete con unas palabras que despertaron los aplausos del público.