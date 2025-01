El conmovedor discurso de Demi Moore tras ganar el Globo de Oro por 'La sustancia'

La sustancia es una de las películas de la temporada y la interpretación de Demi Moore una de las más aplaudidas del año y un regreso estelar al cine. Así se ha confirmado esta noche en la gala de los Globos de Oro, donde la estrella ha ganado el premio a la Mejor actriz de Comedia o Musical.

Después de este galardón, Moore todavía más lanzada a la carrera por el Oscar. La estatuilla dorada de la Academia sería el broche de oro para la actriz, que aprovechó el momento de recoger el globo de oro para hacer uno de los discursos más aplaudidos de la noche.

Moore se reivindicó y recordó cómo Hollywood había decidido encasillarla. "No me lo esperaba, ahora mismo estoy en shock. Llevo haciendo esto desde hace mucho tiempo, más de 45 años, y esta es la primera vez que gano algo", comenzó la actriz su discurso agradeciendo el premio.

"Hace treinta años un productor me dijo que era una actriz popcorn y en ese momento hice que significara que esto no era algo que se me permitía tener. Que podía hacer películas exitosas, que hacían mucho dinero, pero que no podía ser reconocida y me lo creí", aseguró Moore.

La actriz contó que durante años pensó que eso era lo que debía hacer pero, estando en un "mal momento" apareció el guión de La sustancia en su mesa. "El universo me dijo que no había terminado", rememoró Moore, que agradeció a la directora Coralie Fargeat por haber confiado en ella y a Margaret Qualley haber sido su mitad durante el rodaje.

"En esos momentos en los que no creemos que somos lo suficientemente listos, lo suficientemente guapos, lo suficientemente delgados, lo suficientemente exitosos o básicamente que no somos suficiente... Una mujer me dijo: 'Nunca serás suficiente, pero puedes conocer tu valor si dejas esa vara de medir", concluyó Moore ante el aplauso del público.