El discurso de Miley Cyrus que despierta aplausos: "No existe el fracaso cuando lo intentas"

A sus 31 años la actriz cantante Miley Cyrus ha alcanzado el hito de ser la Leyenda Disney más joven de la historia.

Su debut fue de la mano de Hannah Montana en Disney Channel cuando apenas tenía 11 y ahora la casa del ratón Mickey ha valorado su aportación con este título en la convención D23: The Ultimate Disney Fan Event.

Lo recogió muy emocionada y en su discurso, que está teniendo una gran acogida en redes, dio las gracias por ese papel en la serie.

"Voy a contaros un pequeño secreto de Disney Legends. Las leyendas también se asustan. Yo tengo miedo ahora mismo", reconoció ante el público.

"La diferencia es que lo hacemos igualmente y cada uno de vosotros puede hacerlo cada día. Es legendario tener miedo y hacerlo igualmente. No existe el fracaso cuando lo intentas", agregó.

La artista también recordó su primera canción, This Is The Life, que "nadie se sabía porque, en realidad, yo solo era una niña con una peluca rubia actuando en un centro comercial y con un gran sueño".

"Pero en mi corazón, yo solo era Hannah Montana. Y estaba muy orgullosa de ser ella", recalcó. Y así sigue, motivo por el cual dedicó el galardón al personaje "y a todos sus increíbles y fieles seguidores".