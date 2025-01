El Gran Casino se sumerge en la magia gastronómica de la III Gala de los Premios Montagud Editores

El HuffPost cambió su habitual tonalidad verde por un elegante azul aponiente para asistir, anoche, domingo 26 de enero, a la tercera gala de los Premios Montagud Editores. El majestuoso Salón Real del Casino de Madrid fue el escenario donde se rindió homenaje a lo mejor de la gastronomía española, en una velada cargada de emoción y talento culinario.

Estos prestigiosos premios, que se celebran anualmente, lograron congregar en la capital a la élite del sector gastronómico: chefs, sumilleres, jefes de sala, panaderos, y otros grandes nombres que dan forma al panorama culinario nacional. A través de 17 galardones, Montagud Editores reconoció el esfuerzo, la innovación y la excelencia de los profesionales que día a día elevan el nivel de la cocina española.

Una noche de estrellas

La espera bajo la lluvia en pleno corazón de Madrid no desanimó a los invitados, que con entusiasmo aguardaron a las puertas del Casino hasta que estas se abrieron. El agua no logró apagar las expectativas ni la ilusión de quienes anhelaban descubrir quiénes serían los premiados que subirían al escenario del Salón Real.

El evento contó con la presencia de algunos de los chefs más destacados del país, muchos de ellos con estrellas Michelin. Figuras como Ángel León, Eneko Atxa, Paco Roncero, Mario Sandoval, Diego Guerrero o Toño Pérez fueron solo algunos de los asistentes que brillaron bajo la atenta mirada de sus compañeros y admiradores.

El catering estuvo a la altura de la ocasión. Entre copa y copa de los mejores vinos, cerveza 1906, y una exquisita selección de delicias como ostras, tartar de salmón, jamón ibérico, bocadillos de parmesano, frutas y postres de intenso chocolate, los asistentes disfrutaron de un inicio perfecto de ceremonia. Todo ello en un espacio donde no faltaba el color azul y la buena música, solo faltaba saber quiénes serían los premiados.

El Salón Real del Casino de Madrid Montagud Editores

Una gala conducida con maestría

Javier Antoja de la Rosa, editor de Montagud Editores y un referente en el periodismo y la edición gastronómica, tomó las riendas del evento con la destreza de un maestro de ceremonias. "En Montguad Editores somos una tripulación 12 personas que ha surcado todo tipo de mares, de vientos, de mareas, pero siempre llegamos a puerto", así describía Antoja al equipo, que recibió una ovación del público en reconocimiento al esfuerzo y dedicación de meses para organizar la gala.

La gala, bautizada como "Domingo de Gloria", fue también el escenario ideal para que Ángel León presentara su nueva obra maestra de Aponiente, una colección compuesta por seis libros. El momento no pudo haber tenido un recibimiento más cálido: un largo y sonoro aplauso inundó el salón mientras el chef y el editor compartían un emotivo abrazo.

"Hoy he venido a hablar de mi libro", dijo el chef entre risas al tomar el micrófono. Lo describió como un libro "emocionalmente circunstancial", que nació gracias a su rotura de pierna, un giro inesperado que le permitió empezar a escribirlo. "Es difícil de contar, difícil de expresar tantas ideas", confesó. En sus páginas, no solo habla del mar, sino también de la evolución de un pequeño restaurante que, con el tiempo, se transformó en un gran proyecto. "Creo que no estábamos preparados para todo lo que nos ha ocurrido, y toda esa navegación está plasmada en este libro", añadió, mostrando la profundidad y el alma de su obra.

Los galardonados de la noche

La gala de los III Premios Montagud Editores reconoció el talento, la innovación y el esfuerzo de los mejores profesionales del sector gastronómico en diferentes categorías. Estos fueron los premiados:

Mejor panadero : Antonio Cepas, por su dedicación al arte del pan y su habilidad para convertir lo cotidiano en extraordinario.

: Antonio Cepas, por su dedicación al arte del pan y su habilidad para convertir lo cotidiano en extraordinario. Mejor pastelero : Raúl Bernal, un maestro que eleva la pastelería a niveles de excelencia.

: Raúl Bernal, un maestro que eleva la pastelería a niveles de excelencia. Mejor tratamiento del cóctel : Madrid Angelita, por su capacidad de innovar y mantener viva la tradición coctelera.

: Madrid Angelita, por su capacidad de innovar y mantener viva la tradición coctelera. Mejor restaurante familiar: Restaurante Echaurren, ejemplo de cómo la tradición y el calor de hogar pueden conquistar los paladares más exigentes desde hace 126 años.

Restaurante Echaurren, ejemplo de cómo la tradición y el calor de hogar pueden conquistar los paladares más exigentes desde hace 126 años. Sostenibilidad : recogido por Diego Guerrero en nombre del Restaurante The Stage, por su modelo de respeto al medio ambiente sin renunciar a la creatividad culinaria.

: recogido por Diego Guerrero en nombre del Restaurante The Stage, por su modelo de respeto al medio ambiente sin renunciar a la creatividad culinaria. Restaurante verde: Azurmendi, un referente en gastronomía sostenible, donde la naturaleza y la cocina se encuentran.

Azurmendi, un referente en gastronomía sostenible, donde la naturaleza y la cocina se encuentran. Innovación: Restaurante Disfrutar, por redefinir constantemente los límites de la creatividad culinaria.

Restaurante Disfrutar, por redefinir constantemente los límites de la creatividad culinaria. Mejor tratamiento de la carne : Osa, por su maestría al resaltar la calidad y sabor de los productos cárnicos.

: Osa, por su maestría al resaltar la calidad y sabor de los productos cárnicos. Mejor tratamiento del pescado: Aponiente, donde Ángel León continúa demostrando su talento en la cocina marina.

Aponiente, donde Ángel León continúa demostrando su talento en la cocina marina. Mejor pastelero de restaurante: Albert Adrià, un verdadero artista del postre, reconocido por su gran creatividad.

Albert Adrià, un verdadero artista del postre, reconocido por su gran creatividad. Mejor institución: Desde Valencia para Valencia, por su labor en la recaudación de fondos al sector culinario.

Desde Valencia para Valencia, por su labor en la recaudación de fondos al sector culinario. Mejor sumiller: Cristina Díaz, quien destaca por su profundo conocimiento y pasión por el vino.

Cristina Díaz, quien destaca por su profundo conocimiento y pasión por el vino. Mejor jefa de sala : Dolce Nilda, un ejemplo de hospitalidad y liderazgo en el servicio.

: Dolce Nilda, un ejemplo de hospitalidad y liderazgo en el servicio. Mejor chef joven: Iris Jordán, que recogió el premio junto a su hermano Bruno, simboliza la frescura y el futuro de la cocina española.

Iris Jordán, que recogió el premio junto a su hermano Bruno, simboliza la frescura y el futuro de la cocina española. Mejor chef imperfecto: Manuel Costiña del restaurante Retiro da Costiña, por su autenticidad y carácter único en la cocina.

Manuel Costiña del restaurante Retiro da Costiña, por su autenticidad y carácter único en la cocina. Premio especial Montagud Editores: Sergio Pérez, reconocido por su contribución excepcional al sector gastronómico.

Sergio Pérez, reconocido por su contribución excepcional al sector gastronómico. Mejor chef del año: Nacho Manzano, chef del restaurante Casa Marcial, cuyo talento y dedicación lo convierten en un referente absoluto de la cocina española.

A pesar del murmullo de emoción que por momentos invadió el salón, los discursos de los premiados dejaron entrever las historias de esfuerzo, creatividad y pasión que los llevaron a ser los más votados por los lectores de Montagud Editores. Cada uno de ellos, con su propia historia y trayectoria, es un ejemplo de la pasión y el esfuerzo que impulsa la gastronomía española hacia nuevas alturas.

Asimismo, alguno de los galardonados como Desde Valencia Para Valencia aprovecharon el momento para pedir apoyo. "Estamos muy agradecidos, se han recogido casi 5 millones de euros, pero ahora quiero pediros mas ayuda ya que vamos a solicitar que todas las ayudas estén exentas de impuestos, y necesitamos que cuando hagamos la campaña, todos nos apoyéis", solicitó Begoña Rodrigo.

Una celebración inolvidable

La tercera gala de los Premios Montagud Editores no solo celebró la excelencia gastronómica, sino que también dio un gran reconocimiento a la importancia del trabajo en equipo, la sostenibilidad y la creatividad como pilares fundamentales de la cocina del presente y del futuro. En una noche inolvidable, la gastronomía española reafirmó su estatus como una de las más vibrantes y respetadas a nivel mundial.