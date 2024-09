El mayor enemigo de Julia Roberts fue una de sus parejas en pantalla

Anadolu Agency via Getty Images

Julia Roberts es una de las actrices más queridas de Hollywood, pero incluso la protagonista de Pretty Woman no ha podido evitar generarse algunos enemigos a lo largo de su carrera.

Es el caso del actor Nick Nolte, con el que hubo tensión por parte de ambos desde el primer momento en el que se conocieron. Los intérpretes protagonizaron la película I Love Trouble, que se estrenó en 1994, y la propia Roberts no se cortó en pelo en explicar que pasar tanto tiempo con su compañero de reparto no había sido nada agradable.

En una entrevista con The New York Times, la actriz respondió a los rumores sobre la mala relación con su compañero de reparto. Roberts no dudó en calificarlo como "repugnante" y una persona que hace “todo lo posible para repeler a la gente”.

"Desde el momento en que lo conocí, nos hicimos pasar un mal rato y, naturalmente, nos pusimos nerviosos", confesó la intérprete. “Puede ser completamente encantador y muy agradable, también es completamente repugnante. Me va a odiar por decir esto, pero parece hacer todo lo posible para repeler a la gente. Es como una patada”, contó Roberts.

Nolte tampoco se quedó callado y dio su opinión, nada buena, sobre la actriz. “No es agradable llamar a alguien 'repugnante'. Pero ella no es una buena persona. Todos lo saben”, declaró al periódico Los Angeles Times.

Eso sí, años más tarde Nolte aseguró que no guarda rencor a Roberts y que la situación que vivieron ambos intérpretes por lo mal que se caían fue "absurda".