El mito detrás de la higiene de una de las figuras más destacadas de la historia de España: decían que se bañaba dos veces al año 

Isabel la Católica, una de las figuras más destacadas de la historia de España, no solo es reconocida por su papel fundamental en la unificación del país y el apoyo a la expedición de Cristóbal Colón, sino también por ser la protagonista de numerosos mitos. Uno de los más conocidos, y erróneos, es que la Reina solo se bañó dos veces en su vida.

Contrario a esta afirmación, la realidad es que las costumbres de higiene de la época eran muy distintas a las actuales. En el siglo XV, el baño completo solía realizarse aproximadamente una vez al mes, una práctica común incluso entre las clases más altas. Aunque los productos de higiene no eran como los que conocemos hoy, según El Debate, se utilizaban métodos como baños con agua y productos naturales para mantener la limpieza. Además, para evitar malos olores en las estancias, se usaban hojas aromáticas e incienso.

Este rumor sobre el escaso aseo de Isabel ha perdurado durante siglos y es un ejemplo de cómo los hechos históricos pueden ser tergiversados. Este mito probablemente se vio reforzado por relatos posteriores que exageraron estas diferencias culturales. Sin embargo, no existe evidencia histórica que sustente la idea de que la Reina limitara su higiene a solo dos baños en toda su vida.

Otros rumores y manías

Otro mito extendido es que Isabel prometió no cambiarse de ropa hasta la conquista de Granada en 1492. No obstante, esta historia no corresponde a Isabel la Católica, sino a su descendiente Isabel Clara Eugenia, quien hizo un voto similar en el contexto de la pacificación de Flandes.

Además, se dice que Isabel tenía un rechazo particular al olor del ajo, lo que llevó a situaciones curiosas en la cocina del palacio. Según El Debate, en una ocasión, al notar un intento de disimular este ingrediente con perejil, habría exclamado: "¡Venía el villano vestido de verde!".

Una figura compleja y trascendental

Más allá de estos mitos, Isabel la Católica fue una mujer profundamente religiosa, dedicada a su rol como monarca y comprometida con la autoridad del Estado. Según el hispanista Joseph Pérez, Isabel llegó al trono con la determinación de restaurar el poder del reino y lo logró con éxito, enfrentándose incluso a nobles que querían mantener sus privilegios.

Isabel la Católica sigue siendo una figura que fascina tanto por su influencia histórica como por los mitos que la rodean. Los rumores sobre su higiene y otros aspectos personales son, en su mayoría, invenciones que no hacen justicia a la magnitud de su impacto en la historia universal.