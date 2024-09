El momentazo sorpresa de George Clooney cuando Cate Blanchett recibe el Premio Donostia

Este sábado le llegaba el turno a Cate Blanchett. La actriz australiana ha sido laureada con el Premio Donostia, en la 72ª edición del Festival de Cine de San Sebastián. El momento ha ido como estaba programado, el director Alfonso Cuarón le ha hecho entrega del galardón y ella ha contado con el tiempo pertinente para poder dar un discurso.

Con lo que Blanchett no contaba era la sorpresa que le había preparado su amigo, el también actor George Clooney. Lo ha hecho a través de un vídeo que parece grabado en la casa del intérprete detrás del ya mítico Danny Ocean, que aparece únicamente de cintura para arriba y ataviado con chaqueta de traje.

"He tenido la inmensa suerte de dirigirte y de actuar contigo y tengo que decir que haces que quien trabaja contigo se sienta afortunado de estar junto a alguien tan talentoso y tan amable", ha apuntado el actor estadounidense, que no ha tenido reparo en asegurar lo "orgulloso" que le hace sentir ser amigo suyo.

Cate Blanchett viendo el vídeo de George Clooney tras recibir el Premio Donostia Juan Naharro Gimenez vía Getty Images

"La razón por la que no puedo estar allí es que ahora mismo estoy en Venecia, estoy bebiendo y, además, no llevo pantalones", ha bromeado (o no) Clooney. Ante estas declaraciones, a Blanchett le han bastado dos palabras para responder: "Fucking George". Y, acto seguido, se ha emocionado, tal y como ha recogido Fotogramas.

Asimismo, el estadounidense ha puesto a su amiga y compañera, con la que ha coincidido en trabajos como Ocean's 8, a la altura de actores y actrices "dignos de ser celebrados", como Marlon Brando, Katherine Hepburn, Robert de Niro, Meryl Streep y Jack Nicholson".

Ya con el premio en sus manos, la actriz también ha tenido su momento para hablar. "He tenido una carrera ecléctica y extraña, pero si hay un tejido que la conecta es el deseo de saber y de entender lo que significa ser humano", ha comenzado a expresar.

La actriz, además, ha agradecido su premio en euskera, aunque no ha tenido reparo en pedir perdón por si no lo ha dicho correctamente y ha seguido en inglés.

"Como mujer australiana que trabaja en el extranjero he tenido el enorme privilegio de atravesar muchas fronteras y viajar por todo el mundo", ha dicho. Ha reconocido que "es un honor recibir este premio en Euskadi, en este festival maravilloso y vibrante que también trasciende las fronteras culturales y cinematográficas".