Elton John paraliza el lanzamiento de su nuevo disco por la pérdida de visión en un ojo

Elton John ha revelado durante una entrevista con el programa de televisión estadounidense Good Morning America que ha tenido que paralizar el lanzamiento de su nuevo disco por la pérdida de visión en su ojo derecho.

El artista ha explicado que no ha podido terminar el álbum todavía tras sufrir una infección en julio de la que todavía se está recuperando. Según el cantante, no ha tenido visión en su ojo derecho desde hace cuatro meses y su visión en el ojo izquierdo "no es la mejor".

"Puedo hacer cosas como esta entrevista pero ir al estudio y grabar, no lo sé, porque para empezar no puedo ni leer una frase. Es desafortunado que pase algo como esto y me hundió. No puedo ver nada, no puedo leer nada", explicó John sobre su situación durante la entrevista.

El artista también aseguró que no tiene claro en qué punto está ahora mismo el disco ya que hace meses que no puede hacer nada para avanzar y que actualmente está centrado en el tratamiento que está recibiendo para intentar solucionar su problema y recuperar la visión.

"Hay esperanza y ánimo de que estaré bien", reveló el artista en el programa. El último disco de Elton John se lanzó en 2016 aunque el músico no ha parado en los últimos años. El artista acaba de estrenar su musical Tammy Faye en Broadway y el pasado viernes estuvo en el concierto Royal Variety Performance en Londres donde saludó a Carlos III. En octubre, acompañó a Dua Lipa en el Royal Albert Hall para interpretar Cold Heart.