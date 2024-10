Encuentra un cuadro que podría ser un Picasso de 6 millones de euros: "Mi madre no quería quedárselo"

El italiano Andrea Lo Rosso, de 60 años, está seguro de que tiene un cuadro auténtico de Pablo Picasso. Un grafólogo milanés avala su autenticidad, pero todavía la Fundación Pablo Picasso no ha reconocido este supuesto Busto de Dora Maar.

Así lo recoge el diario italiano Giorno, quien recuerda que el cuadro fue encontrado por su padre, comerciante de segunda mano de Pompeya (Italia) cuando vaciaba un trastero en Capri en 1962. Tras esto, su madre lo colgó en el salón donde estuvo medio siglo hasta que reconocieron que podría ser una obra del pintor malagueño. "Mis padres no sabían quién era Picasso", asegura, además añade que no fue de especial recibo en su casa: "Mi madre no quería quedárselo, seguía diciendo que era horrible".

"Vi la imagen de un retrato idéntico en una enciclopedia que me acababan de regalar: se trataba del Busto de mujer Dora Maar de Picasso conservado en París e incluido en el catálogo oficial del autor", recuerda al diario italiano.

"Para mis padres fue una prueba de que lo nuestro era solo una copia. Pero luego, a medida que fui creciendo, hice investigaciones historiográficas y consulté con varios expertos que me dijeron que insistiera y verificara. Al fin y al cabo, el pintor pasó muchas vacaciones en Capri en los años cincuenta", señala Lo Rosso en su entrevista.

El italiano asegura que si finalmente la Fundación Picasso lo reconoce, lo subastará, ya que su valoración estimada ronda los seis millones de euros, cumpliendo así con la voluntad de su fallecido padre.

Acudió al Museo Picasso de París, donde le ignoraron, hasta que finalmente el cuadro ha sido reconocido por Cinzia Altieri, grafóloga y miembro del comité científico de la Fundación Arcadia y lo tasó en el mencionado precio.

"Trabajé en ello durante meses, comparándolo con algunas de sus obras originales. No hay duda de que la firma es suya. No hay evidencia que sugiera que sea falso", detalló la especialista al medio italiano.

"Trabajé en ello durante meses, comparándolo con algunas de sus obras originales. No hay duda de que la firma es suya. No hay evidencia que sugiera que sea falso", detalló la especialista al medio italiano.

Aunque la Fundación Picasso tiene la última palabra, la grafóloga asegura que la historia se corresponde con la del El busto de Dora Maar, que fue pintado en 1938 y robado del yate de un jeque saudita en 1999. Según Luca Marcante, presidente de la Fundación Arcadia, apunta a que podrían existir dos versiones de la obra. "Se trata probablemente de dos retratos, no exactamente idénticos, del mismo tema pintado por Picasso en dos épocas diferentes", argumenta.