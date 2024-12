Encuentran música inédita de Michael Jackson en un trastero abandonado

Han pasado poco más de 15 años desde que falleció Michael Jackson, pero su legado continúa intacto. Su música, su forma de bailar y la forma en la que sus videoclips irrumpieron en la industria para transformarla son algunos de los motivos que hicieron que pasara a ser conocido como el Rey del Pop. Pero no parece todo el material en el que trabajó el pequeño de los Jackson 5 ya sea conocido.

Un exoficial de la patrulla de carreteras de California, Gregg Musgrove, ha encontrado unas grabaciones hasta ahora inéditas de un joven Michael. Así lo ha recogido The Hollywood Reporter, que ha especificado que Musgrove dio con ellas en un almacén localizado en el californiano Valle de San Fernando.

El hombre, de 56 años, cuando dejó su trabajo y empezó a dedicarse a la búsqueda de "tesoros", según él, jamás se imaginó que terminaría dando con un set de cintas de cassette con canciones inéditas de Michael Jackson. Estas se encontraban, de acuerdo al medio estadounidense, en un almacén que había pertenecido al cantante y productor musical Bryan Loren, también conocido como The Wiz.

Las cintas, según la revista especializada en cine y cultura, tienen fechas de entre 1989 y 1991. Es decir, de antes de que viera la luz Dangerous. "He visitado todos los sitios de fans. Se rumorea que algunas de las canciones existen, algunas se han filtrado un poco", ha contado Musgrove a la publicación, a la que ha especificado que "un par" de esos temas "ni siquiera están disponibles en el mundo".

La lista de canciones es la siguiente:

Don't believe it

Seven digits

Can't Come Back

Son Of Thriller

Truth On Youth

She's Got It Baby

All the Truth You Need

Call It Off

She Got It

Man in Black

Work that Body

A Pretty Face Is

To Satisfy You

Pressure

Serious Effect

De todas ellas, The Hollywood Reporter ha destacado la de Dont Believe It. En ella, parece que el Rey del Pop estaría haciendo algunas referencias a lo que se comentaba acerca de él en la prensa. Asimismo, han hablado de Truth On Youth, que habría sido un dueto junto con el rapero LL Cool J.

¿Saldrán a la luz?

La revista afirma que es poco probable que estos audios puedan llegar al público general. Musgrove ha señalado que, junto a su abogado, trató de acercar estas cintas a los herederos del artista, que se gestionan a través de la empresa Jackson Estate.

Estos, de acuerdo a The Hollywood Reporter, habrían asumido con suyos los derechos sobre las composiciones y las grabaciones. Por lo tanto, ese material no se puede distribuir y menos aún de forma comercial. Así es que al exoficial le quedan dos opciones ante su gran hallazgo: o vendérselo a un coleccionista privado o guardarlo.