Esta es la clasificación de los mejores bateristas del mundo

En la mayoría de los grupos el protagonismo suele recaer en el vocalista, el frontman o frontwoman de la banda, o en casos contados como pueden ser guitarristas, como es el caso de Jimmy Page en Led Zeppelin, Keith Richards en los Rolling Stones o John Frusciante en los Red Hot Chili Peppers. Sin embargo, al fondo del escenario y sentando la base de la melodía están los baterías, que cobran un papel aún más fundamental en géneros como el jazz.

Aunque su posición no los hace tan mediáticos como sus compañeros a primera línea del escenario, el ritmo sí que hace las canciones inconfundibles y un buen músico a las baquetas es fundamental para que el sonido de la banda funcione.

En la revista musical Consequence of Sound han elaborado un listado con los 100 mejores baterías de todos los tiempos. A la cabeza se sitúa John Bonham, el fallecido baterista de Led Zeppelin.

"El ritmo. Nadie tocaba mejor que Bonzo. Su habilidad para impulsar y arrastrar el ritmo podía hacerte querer saltar arriba y abajo o casi caerte de espaldas mientras lo escuchabas. Yo, como muchos de mis compañeros, lo considero mi mejor maestro cuando se trata de crear un ritmo potente", señala a la citada publicación Arejay Hale, baterista del grupo Halestorm.

Tras él, en el segundo lugar, se ubica el baterista de jazz Buddy Rich, también fallecido en 1987, especialmente reconocido por su habilidad en los solos, su rapidez y su técnica a las baquetas. En el número 3 se ubica el canadiense Neil Peart, fallecido en 2020, de la banda de rock progresivo Rush; en cuarto lugar se sitúa el jazzista Gene Krupa, fallecido en 1973 y considerado el "baterista más influyente y popular del Siglo XX" caracterizado por su estilo enérgico en el sonido big band y, en quinto lugar, se sitúa Dave Weckl, baterista de jazz fusión de su propia banda y de la Michel Camilo Band y la Elektric Band de Chick Corea.

Aunque en este listado se sitúan otros nombres conocidos como Keith Moon de The Who o Ringo Starr de The Beatles no es hasta el puesto número 20 que aparece el primer nombre femenino, Cindy Blackman Santana, baterista de Lenny Kravitz y Santana.

Estos son los 20 mejores bateristas de la historia para Consequence of Sound, puedes consultar el listado completo de los 100 mejores aquí: