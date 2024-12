Este actor de Mary Poppins protagoniza a sus 98 años el último videoclip de Coldplay

Hizo alucinar a generaciones y generaciones de niños con su papel de deshollinador e íntimo amigo de la Mary Poppins de Julie Andrews. Su talento como bailarín se consagró en otras tantas películas en las que demostró sus dotes para ello, como Chitty Chitty Bang Bang. Se trata de Dick Van Dyke.

El actor, a sus 98 años, continúa sorprendiendo. Ahora, lo ha hecho junto a Coldplay, que cuenta con Dyke como protagonista de su último videoclip, el de All my love.

Al comienzo del metraje, aparece él. Va caminando por una casa y se dirige al jardín de la misma, donde se encuentra Chris Martin. El cantante lo aguarda sentado al piano y, una vez Dyke le da la señal, comienza a tocar y a cantar el tema en cuestión.

A lo largo de los siete minutos de duración del vídeo dirigido por Mary Wigmore y Spike Jonze se van alternando imágenes del actor en la actualidad con recuerdos y fotografías que conserva de toda su carrera. Asimismo, se une a Martin a cantar algunos fragmentos de la canción.

Y no sólo eso. Dyke indaga en su lado más personal, sobre su vida, los recuerdos familiares y la muerte. "Soy consciente de que me puedo ir en cualquier momento", asegura. "Pero, no sé por qué, no me preocupa", añade, antes de concluir que no tiene miedo.