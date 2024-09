Eva Soriano: "Creo que todos pueden vivir tranquilamente en el 'prime time' sin ningún tipo de guerra ni nada por el estilo"

Eva Soriano en los 'GQ Men of the year' en noviembre de 2023.

Ha estado al frente de programas como La noche D (TVE), Showriano (Movistar +), ha cantado en Tu cara me suena (Antena 3) y despierta a buena parte de España con el matinal Cuerpos especiales (Europa FM). A Eva Soriano le quedaban pocas cosas por hacer, pero ahora tiene su propia botella de vino.

La humorista es la última embajadora de la D.O Ribera del Duero, elegida para la VII Gran Fiesta de la Vendimia celebrada el pasado 7 de septiembre. Además de definirse como "vinoafectiva", Soriano asegura que no siente la presión de las redes sociales y que precisamente mostrarse tal y como es, le acerca a la gente.

La presentadora, que también ha estado al frente de un programa en prime time en la pública como fue La Noche D, donde tomó el relevo de Dani Rovira, ha valorado también en su charla con El HuffPost, la nueva apuesta de la televisión pública por La Revuelta de David Broncano, aunque admite no entender la lucha por las audiencias: "Al final, hay muchísimo público para consumir muchísimos productos, que parezca que haya una guerra es una cosa un poco inquietante".

Embajadora de Ribera del Duero y con tu cara en una botella de vino, ¿cómo estás viviendo esto de ser embajadora de una denominación de origen?

Muy bien, muy contenta. Desde Ribera del Duero creo que se dieron cuenta de que era una persona muy vinoafectiva, que soy una persona que está todo el día con una copa de vino en la mano y se la llenamos de Ribera del Duero. Yo me pongo muy contenta al respecto porque es como un sueño: ser embajadora de un vino. Es como otro rollo, yo me puedo presentar a la gente no solo como cómica, sino como embajadora de vino. Eso me pone contenta.

Si tuvieras que elegir una persona con la que tomarte un vino, ¿quién sería?

Uf, no me lo he planteado. Es una pregunta como bastante trascendente porque no me la había planteado. Me he tomado un vino con muchísima gente. Creo que por coherencia emocional y afectiva te diría que con Chayanne. Me sentaría con él a hablar de toda su discografía y de todos los bailes de fin de curso.

El tema de la semana ha sido La Revuelta, el programa de David Broncano en TVE, toda esta lucha de audiencias, ¿cómo viviste tú el estar ahí también en el punto de mira en la televisión pública? ¿Fue similar al de este proyecto?

Creo que el escenario de David y el mío es bastante diferente. Yo me puse al frente de un programa que llevaba ya dos temporadas con un presentador anterior que era Dani Rovira, no era mío. Era un formato que yo heredé con lo que eso conlleva, cuando alguien ve algo por primera vez la gente te relaciona con ese formato. Las comparaciones están, mucha gente va a decir que le gustaba mucho más con Dani, etc.

A mí me dijeron que si lo quería presentar, era muy buena oportunidad, pero no es el mismo escenario en el que está David, que es un programa que va rodadísimo, lo he visto esta semana y me parece que ha sabido trasladar lo que era La Resistencia a La Revuelta. Es un formato que les funciona muy bien y que han trasladado de un lugar a otro y les funciona increíble.

Lo que me inquieta un poco es la lucha esta de audiencias, creo que todos podemos convivir en una parrilla en la que pueda haber un programa en Mediaset, otro en Atresmedia y otro en TVE. Al final, hay muchísimo público para consumir muchísimos productos, que parezca que haya una guerra es una cosa un poco inquietante. Creo que todos pueden vivir tranquilamente en el prime time sin ningún tipo de guerra ni nada por el estilo. Hay paella para todos.

"Llegamos a un punto en el que estamos hiperinformados, que tenemos todos los medios de televisión, redes, tenemos todo... También tenemos un punto de desconexión de decir 'joder, quiero ponerme algo que solo sea puro disfrute"

Hay gente que opina que igual el triunfo de La Revuelta es que dé humor, que la gente está cansada de la actualidad, contenido político, etc. ¿Es necesario un poco más de humor en la televisión?

Creo que tiene que haber programas divulgativos, informativos, de opinión y de actualidad, pero también programas de entretenimiento. Pero de entretenimiento sin más porque al final hay un punto en la comedia o el entretenimiento que es la desconexión. Otra cosa es que trates un tema político actual desde una perspectiva cómica, te lo puedo comprar porque estás ironizando o caricaturizando una situación actual. Puedo empatizar y puedo reírme también de ello, pero siempre que la premisa sea este tema lo voy a tratar desde la comedia y no desde la divulgación, la opinión o lo que sea. Creo que la gente también se tiene que divertir.

Llegamos a un punto en el que estamos hiperinformados, que tenemos todos los medios de televisión, redes, tenemos todo... También tenemos un punto de desconexión de decir “joder, quiero ponerme algo que solo sea puro disfrute”. ¿No te pasa a veces que llegas a casa después de un día currando y dices “me voy a poner una serie que me implique cero unidades de trabajo mental, de entender, solo ponérmela de fondo y estar guay”? Son necesarios los programas que entretengan puro y duro y ya está.

Cada cierto tiempo vuelve el debate sobre los límites del humor, ¿de verdad crees que se le ponen puertas al campo, por así decir?

Te puedo responder lo que creo y lo que se hace. Yo como humorista no predico con la comedia de que hay que filtrar y demás. Siempre y cuando haya una herramienta cómica, que a veces se utiliza la excusa de que algo es comedia cuando no hay ni un chiste. Dicen “es humor negro” y no, es directamente una opinión que has vertido tú y has dicho que es comedia. El chiste tiene que tener unas herramientas y si no las tiene, es una opinión, eso no es comedia.

Pero sí que es verdad que para mí si hay comedia, una intención y un chiste detrás no debería haber problemas en hacer un chiste por muy negro que sea. Al final cuando consumes a un tipo de cómico o de cómica tienes que saber qué tipo de humor vas a ver y que bajo ese paraguas esa persona es un profesional que está haciendo comedia. Te puede gustar más o menos el chiste, pero al final está haciendo comedia.

Creo que no debería haber límites en el humor, pero sí que los hay a nivel luego de que cuando trabajas en X sitio te tienes que adecuar a una línea editorial y unos contenidos de ese lugar y tienes que filtrar. En muchas ocasiones, me he filtrado. Trabajo en un matinal y muchas cosas no las puedo decir porque estoy en una franja de horario protegido. Hay necesidades que van mucho más allá del criterio del cómico o la cómica que tienes que ser consecuente con que estás en este momento y en esta franja, que tienes que filtrar ciertas cosas. Pero como en cualquier trabajo, puedo estar en una oficina pensando que estoy haciendo mi curro bien, pero luego viene tu jefe y te dice “no, esto no se hace así, se hace así”.

Eva Soriano en la presentación de 'Showriano' en febrero de 2023. Getty Images

Te hemos escuchado cantar muchas veces, tanto en Cuerpos especiales (Europa FM) o en Showriano (Movistar +), has afirmado en más de una ocasión que eres amante de la comedia musical, ¿crees que ese género no tendría cabida en España? ¿Te gustaría dedicarte a ello?

Es una cosa que voy a seguir haciendo porque a mí me da exactamente igual lo que quiera la gente. Yo soy una persona un poco kamikaze, creo que hemos tenido programas y grupos como La Trinca, La Parodia Nacional, etc. Hemos tenido buenos contenidos de comedia musical. Lo que pasa que igual mi experiencia en el Showriano, muchas de las que hacía pegaban muy fuerte. Es un poco dar con la canción, la tecla y el momento, al igual que la comedia. La comedia musical si la haces en el momento adecuado puede pegar fuerte. Recuerdo en el primero que hicimos, que era sobre el pinkwashing de las empresas para el Orgullo que esa canción lo petó a niveles de que iba a espectáculos drag y estaba esa canción de “Ahora todos somos gais”. Es dar con la tecla y el momento.

Soy una apasionada de la comedia musical y creo que elaborada bien y haciéndola con cariño y conocimiento es un formato que gusta. En EEUU lo peta a niveles muy gordos, luego sale aquí el especial de Adam Sandler o Bo Burnham como cómicos que hacen comedia musical y luego aquí nos rasgamos las costuras. Pero por contra aquí no acaba de triunfar. Yo voy a seguir haciéndolo porque soy una persona muy pesada y porque me gusta mucho y canto muy bien. Me parece desperdiciar ocho años de canto que me pagaron mis padres en no volver a cantar. Lo voy a seguir incorporando en lo que haga, no sé si a nivel audiovisual pero sí a nivel teatro, porque es algo que me gusta muchísimo.

"Si se consumiera mucha más comedia hecha por mujeres, creo que se entenderían mejor muchas cosas que pasan en nuestra sociedad"

En los últimos años la comedia hecha por mujeres se ha ido haciendo hueco con referentes como tú, como LaLa Chus, Henar Álvarez, Valeria Ros, Susi Caramelo, etc. Lo habéis visibilizado un poco más, ¿vivimos un buen momento para que las mujeres hagan también comedia?

Sí, creo que no es que haya habido malos momentos, sino que estamos en un momento que se está dando visibilidad. Sí que es cierto es que la visibilidad esté apareciendo de la nada, sino que hay formatos que han ayudado para que esta comedia hecha por mujeres, que no es para mujeres que se confunden términos. Al final, como tenemos que etiquetar todo parece que la comedia hecha por mujeres es solo para mujeres y es como no, no, yo soy una tía hago comedia desde mi perspectiva, pero eso no significa que tú, José Luis, no te puedas reír con lo que yo estoy hablando igual que yo me he reído toda la vida con mis compañeros hombres a lo largo de los años.

Hay un punto de reivindicar que las mujeres no solo hacemos comedia para mujeres, sino para todo el mundo, que parece que sigue siendo como un gueto: “Esta chiquita lo que hace es entretener a otras chicas”. Y no, mi amor. También hay que tener una intención de ver más allá de lo que tú crees que es lo óptimo para ti, porque si se consumiera mucha más comedia hecha por mujeres, creo que se entenderían mejor muchas cosas que pasan en nuestra sociedad, que se rechazan sistemáticamente, pero con comedia dices "¿qué es esto?".

Creo que es un buen momento para las mujeres, pero aún así nunca es el mejor momento, no me parece que estemos en igualdad ni que se apueste fuertemente por nosotras. Que estamos en un buen momento sí, pero no el mejor, creo que estamos lejos aún de eso del mejor momento de la comedia femenina.

"Creo que es un buen momento para las mujeres, pero aún así nunca es el mejor momento, no me parece que estemos en igualdad ni que se apueste fuertemente por nosotras"

Utilizas tus redes sociales y muestras abiertamente tu vida personal, ¿alguna vez te ha costado romper esa barrera o controlas lo que quieres mostrar?

No, porque tengo bastante bien disociado lo que soy yo de mi yo público. En mis redes sociales hablo de muchas cosas mías, pero también hay muchas cosas que no las hablo porque está la parte de mi vida personal. No todo es comedia, hay un punto en el que hay que ser conscientes de que las redes sociales son parte de mi trabajo. Hablo mucho de mi vida cotidiana y de lo que me pasa porque creo que hay un punto que hablar tranquilamente de X problema hace que mucha gente se vea reflejado en ellos.

Este verano me pasó una cosa que fue peculiar. Subí una foto en redes en bikini en la que se me veían los glúteos, donde yo tengo una enfermedad [Hidradenitis Supurativa] que estoy más que acostumbrada a tener marcas en el glúteo, granitos... En ningún momento se me pasó limpiarlo con Photoshop para que pareciera cincelado por dios. Este es mi cuerpo y lo subo con total tranquilidad porque me da igual. De repente, se generó un debate que si me habían picado mosquitos, que si madre mía menuda paella, menudo culo...

Por redes tuve que salir a aclarar, como el discurso del rey en Nochebuena, a aclarar todo que no me había picado nada, que tengo una enfermedad desde hace muchísimos años y gracias a conocerla me medico y la tengo controlada, pero no voy a esconderla porque a ti visualmente te moleste. A partir de ahí me escribieron muchísimas personas dándome las gracias por visibilizar algo así porque también lo sufrían y se tapaban o se tapaban porque no se sentían bien, y gente que me decía que lo tenía y no sabía lo que era y siempre les habían diagnosticado mal y ahora voy a ir al dermatólogo para que me hagan pruebas para ver si es eso.

Exponiendo mi cotidianidad en redes, quizás hay gente que puede empatizar con mis cosas. Soy muy dueña de lo que muestro y lo que quiero mostrar, pero es verdad que al hablar sin problema de mis problemas y mi día a día también hago gente que empatice. Mostrarte en redes como eres en tu día a día hace que la gente te vea como alguien normal. Luego al verte por la calle la gente te ve como una colega y eso está muy guay porque soy cómica, no soy una celebrity de red carpet, podría ser tu colega al final de la mesa con un vino. Hay cosas que no cuento en redes porque son mi vida personal, pero creo que mostrarte tal y como eres hace que el público se acerque a ti, y eso me parece genial.