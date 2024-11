Geno deja Fórmula Abierta: "Necesito evolucionar, crecer"

La cantante Geno Machado ha anunciado este lunes que abandona el grupo Fórmula Abierta, que ha tenido éxitos como Te quiero más, de forma definitiva.

El grupo, surgido de la primera edición de Operación Triunfo con ella, Mireia, Javián y Álex Casademunt, ha ido contando con distintos integrantes. La propia Geno lo dejó en 2020 — momento en el que fue sustuida por Tessa Bodi—, pero regresó en 2022.

"Querida familia. Tras 23 años en el mundo de la música, de los cuales 9 han sido con Fórmula Abierta, anuncio que me retiro del grupo. Después de mucho pensar en ello he tomado la decisión firme de abandonar la agrupación definitivamente. Ha llegado un punto en mi vida en que necesito evolucionar, crecer y sobre todo seguir aprendiendo en otros campos profesionales, por supuesto, ligada a la música", ha escrito en su cuenta de Instagram.

En su comunicado, define esos años como "una experiencia enriquecedora y preciosa": "Los primeros años fueron apasionantes en todos los aspectos y conocí a grandes personas en el camino que me han aportado sabiduría y mucho amor. Más tarde, a partir del reencuentro, quisimos volver con un producto renovado, acorde a nuestra evolución artística de cada uno de nosotros pero había cosas que a mí profesionalmente no me cuadraban, fue cuando decidí aparcarlo temporalmente".

"Es hora de explorar nuevos caminos y seguir aprendiendo de este maravilloso mundo que la vida me concedió. Deseo de corazón que se continúe con este legado. Gracias por tantos años de apoyo incondicional y a todas las personas que han acudido a los conciertos, disfrutado, cantando y bailando con nosotros todos estos años", ha añadido.

Enrique Anaut y Verónica Romero, ambos de OT, son los otros dos integrantes con los que contaba el grupo en esta última etapa.