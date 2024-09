HBO busca a los nuevos protagonistas de Harry Potter con un 'casting' abierto y pocos requisitos

La búsqueda ya ha comenzado. HBO se está preparando para comenzar el rodaje de la nueva adaptación de la saga Harry Potter. En vez de a la gran pantalla, la plataforma de contenido planea volver a contar las aventuras del niño que sobrevivió, junto a su inseparable Ron Weasley y la inigualable Hermione Granger, pero en la pequeña pantalla.

Para ello, ya está abierto el casting. Niños y niñas de entre 9 y 11 años que vivan en Reino Unido o Irlanda pueden apuntarse a la prueba en la web Cast It Talent. Al tratarse de menores de edad, deberán ser los progenitores o tutores legales de cada uno de los pequeños los que rellenen la solicitud pertinente en nombre de sus hijos.

"Los directores de casting enfatizan su compromiso con el casting inclusivo y diverso", ha destacado la organizado en la página web The Rowling Library. Es por ello que están buscando a pequeños artistas "cualificados independientemente de su origen étnico, discapacidad, raza, orientación sexual, identidad de género u otras características protegidas", añaden.

En la web de Cast It Talent han detallado qué es lo que han de enviar los pequeños que quieran postularse. Basta con enviar un par de vídeos. En el primero, los distintos candidatos han de salir en pantalla recitando un poema o una breve historia. Ahora bien, que no tenga nada que ver con el Mundo Mágico de Harry Potter. No deberá pasar de los 30 segundos.

Por otro lado, piden un segundo metraje en el que cada uno tiene que contar algunos datos sobre sí mismo: altura, fecha de nacimiento, lugar de residencia y descripción de alguno de los miembros de la familia más próximos o, incluso, de sus mascotas.

Este es el primer paso para poder empezar las grabaciones, cuyo inicio está programado para el próximo mes de abril, de 2025. El estreno, según recoge El Confidencial, se prevé que sea en 2026, en la plataforma de Max. El mismo medio afirma que el proyecto se calcula que se prolongará cerca de una década, en la que contemplan sacar una temporada por libro de la saga.