HBO sorprende tomando la decisión contraria a Netflix

Anadolu Agency via Anadolu Agency via Getty Images

Tras la decisión de Netflix de poner fin a las cuentas compartidas, HBO Max contraataca con una súper promoción que los asiduos al contenido de estas plataformas no podrán rechazar: una suscripción anual a un precio que rompe el mercado

HBO Max ofrece un plan mensual, con el que poder darse de baja en cualquier momento por 8,99 euros. Sin embargo, para los que miren más el bolsillo y prefieran ahorrar un poco han rebajado su suscripción anual un 35%. De los 107,88 euros que costaba anteriormente pasa a los 69,99 euros, por lo que cuatro meses pasan a ser gratuitos.

The White Lotus, Euphoria, Sucession, La casa del dragón o The last of us son algunas de las reconocidas series que pueden disfrutarse en esta plataforma a un precio que revienta el mercado.

Esta oferta pretende poner en serios aprietos a Netflix, que ofrece una tarifa básica con anuncios por 5,49 y sin anuncios por 7,99 euros. El hándicap es que solo se permite usar en un único dispositivo a la vez.

No obstante, la plataforma más barata del mercado continúa siendo Prime Video, cuyo precio oscila entre los 4,99 euros mensuales, con opción a darse de baja en cualquier momento, y los 49,90 euros anuales. Además, durante el primer mes la plataforma ofrece suscripción gratuita.