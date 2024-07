La cantante francesa Aya Nakamura participará en la ceremonia de apertura de los JJ.OO.

La cantante francomaliense Aya Nakamura participará este viernes en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos junto con otros artistas franceses como Philippe Katerine y Juliette Armanet.

Los temas de Nakamura sonarán en compañía de la Guardia Republicana y de coristas del Ejército francés, según ha desvelado este jueves el diario deportivo L'Équipe.

La presencia en el evento de la cantante de éxitos como Djadja ya se rumorea desde hace meses, lo que causó en primavera un revuelo en la ultraderecha y generó comentarios racistas en redes sociales que fueron acallados por el presidente Emmanuel Macron, quien defendió que Nakamura tenía "un lugar idóneo" dentro de esa ceremonia.

Aya Nakamura, la estrella de la música franco-maliense protagonista de la última polémica racista en Francia La cantante nacida en Mali es objeto de críticas e insultos por su posible participación en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París con canciones de Édith Piaf.

También formarán parte del elenco la cantautora Juliette Armanet, que cuenta en su discografía con sencillos como El amor en solitario, y que estará acompañada al piano por Sofiane Pamart, conocido en el país por sus colaboraciones con artistas del rap.

La puesta de escena será coordinada por Thomas Jolly y contará con otros invitados como Philippe Katerine, famoso por Louxor, j'adore, el grupo de metal Gojira y el DJ Cerrone.

Otros de los posibles nombres que suenan como candidatos a dar mañana la sorpresa a orillas del Sena son el de la canadiense Céline Dion, el del dúo de música electrónica y pop sintético Daft Punk —separado en 2021—, o incluso Lady Gaga.

En el caso de Céline Dion, lleva en París desde el martes y ha aprovechado para visitar el Museo del Louvre y otros enclaves de la ciudad antes de posar junto a la primera dama, Brigitte Macron.

En cuanto a Daft Punk, autores grandes éxitos como Get Lucky o One More Time, la escena musical francesa ya soñaba con un reencuentro único del dúo que estuvo en activo durante 28 años.

Aunque no han sido avistados en París, Pharrell Williams, con quien interpretan su tema más popular, sí que es un asiduo.

La estadounidense Lady Gaga ha sido reconocida por fans estos días por la capital francesa y, además, la instalación de un piano de cola blanco en uno de los doce cuadros diseñados para la ceremonia han hecho soñar a muchos en redes sociales con su voz y acordes arrancando los que serán los terceros Juegos Olímpicos de París.