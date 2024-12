Jamie Foxx revela que estuvo a punto de morir: "Vi un túnel donde hacía mucho calor, pero no había luz"

Hace casi dos años la hija de Jamie Foxx, la también actriz Corinne Fox hacía público que su padre había sufrido una complicación médica. Desde entonces, ha ido haciendo breves declaraciones sobre el incidente como que no podía andar o que estuvo inconsciente 20 días, pero no ha sido hasta este martes 10 de diciembre cuando ha dado todos los detalles en su monólogo en Netflix titulado What Had Happened Was...

"El 11 de abril de 2023 tenía un fuerte dolor de cabeza y le pedí a mi hija una aspirina. Me di cuenta rápidamente de que cuando tienes una emergencia médica, tus hijos no saben qué demonios hacer", empezó diciendo antes de recordar que fue su hermana la que lo trasladó al hospital de Atlanta.

"Dijo que estaba sufriendo una hemorragia cerebral que me había provocado un derrame cerebral y que si no lo operaban lo antes posible, moriría", recordó en el monólogo que le ha llevado a estar nominado al Globo de Oro.

El actor de Django desencadenado fue intervenido de urgencia y estuvo tras la operación 20 días inconsciente, donde asegura que vio un túnel. "Un túnel donde hacía mucho calor, pero no había luz", señaló. "Miré al final del túnel y me pareció ver al diablo y me dije: '¡Venga ya! ¿O acaso se trata de Puffy [en alusión a Puff Diddy, Sean Combs]?", bromeó en alusión a las recientes más de 150 denuncias de abusos sexuales al rapero.

El intérprete ha estado un año recuperándose, lo que los médicos le advirtieron que sería "el peor año de su vida". "No querían que me vierais en esas condiciones. Y yo no quería que me vierais así", señaló sobre el tiempo que ha pasado sin presencia pública.

El actor perdió buena parte de su movilidad y que "no podía limpiarse el trasero". "Lo perdí todo, pero lo único que pude conservar fue mi sentido del humor. Si podía seguir siendo gracioso, podría seguir vivo", añadió.

Foxx también ha aprovechado el monólogo para acallar a todos aquellos que lanzaron teorías conspiranoicas y bulos durante su reposo. "Para todas esas personas de Internet que todavía me llaman clon después de ver este especial, tengo una cosa que decirles: que os jodan", zanjó.

Además, en referencia a la relación que se le ha hecho con P. Diddy y las fiestas que organizaba donde supuestamente tenían lugar abusos y agresiones sexuales, Foxx negado su participación en los mismos. "Me fui de esas fiestas temprano... Me fui a las nueve", detalló.