Joan Manuel Serrat: "No soy enemigo ni del hiphop ni del reguetón" 

Este martes Joan Manuel Serrat ha dado una rueda de prensa con motivo del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, con el que ha sido reconocido y que recogerá de manos de la princesa Leonor el próximo viernes en el clásico acto en el Teatro Campoamor de Oviedo, donde estará acompañada por los reyes y la infanta Sofía.

En esta charla con los periodistas, el cantautor, retirado de los escenarios desde diciembre de 2022, donde no ha adelantado el contenido del discurso que leerá el viernes pero sí ha destacado que lo ha hecho "con mucho cariño y dándole muchas vueltas para tratar de poder transmitir lo mejor posible sus sentimientos sobre este momento, el premio, los tiempos que nos ha tocado vivir y el oficio que practica".

Precisamente hablando sobre la música, Serrat ha hablado sobre los cambios que está viviendo la industria musical y los sonidos que predominan en las músicas populares. "Los discos ya ni existen, la industria discográfica tal y como la he conocido a lo largo de mi vida, en los últimos años ha ido desapareciendo y ha sido sustituida por otras historias, por plataformas sobre todo", ha destacado.

El autor de Mediterráneo ha admitido que grabar un disco ahora mismo no le hace especial ilusión y ha señalado la música que él hace "no está muy presente" en estas nuevas plataformas de difusión.

"Priman otro tipo de músicas, seguramente más primadas por los intereses que manejan estas cosas y por una demanda que tiene una juventud o una adolescencia, que se implica en este tipo de música y a partir de ahí generará otro tipo de historias", ha añadido, aunque ha dejado claro que no cree que "las redes sociales tal y como las conocemos marquen el futuro de nada".

Serrat se ha mostrado esperanzado en que la música de autor siga teniendo una parcela en la industria musical, pero ha admitido que "la música popular que tiene mayor difusión ahora mismo es aquella en la que el ritmo le ha ganado absolutamente la batalla a la melodía". "No soy enemigo ni del hiphop ni del reguetón ni considero que sean para nada otra cosa que no sea otra que el resultado de una serie de movimientos y formas nuevas dentro de lo cual hay de todo. No se puede meter todo en el mismo barril", ha recalcado.

En lugar de criticar estos nuevos géneros urbanos, Serrat ha recordado que se trata de una etiqueta amplia en la que hay composiciones de todo tipo, algunas de mayor calidad que otras: "Si uno se preocupa de sacar lo que hay dentro encuentra cosas sumamente interesantes y cosas absolutamente banales, lamentablemente está todo mezclado, pero creo que se irá resituando como ha ocurrido con todo".

Sobre si sigue componiendo, Serrat ha recalcado que sí, pero que lo hace para "la posteridad. "Siento una gran liberación en ese sentido. Sigo escribiendo y componiendo no con la intensidad que lo hacía cuando tenía una relación de estas composiciones y el escenario, cuando las canciones las preparaba al tiempo que la gira de conciertos", ha señalado.

El cantautor ha admitido que vive una época "mucho más calmada", aunque siente de vez en cuando una llamada de volver a subirse al escenario que trata de ignorar. "No he dejado los escenarios para componer o escribir más, los he dejado para encontrarme a mí más en todos los aspectos y aprovechar el tiempo que pueda quedarme", ha señalado.

"Dejar los escenarios no representa dejar de ser artista ni dejar de escribir ni componer ni dejar de cantar, pero sí que da otro tiempo a las cosas", ha destacado y ha recordado que ahora escribe "cuando el cuerpo se lo pide".