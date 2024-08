'Joker', Almodóvar, Sally Rooney o Coldplay: la cultura que viene este otoño

Llega septiembre y, aunque algunos eligen este mes para cogerse las merecidas vacaciones, son muchos los que regresan a la rutina, la vuelta al cole y las ciudades vuelven a llenarse. Pero este momento del año también es perfecto para plantearse las citas culturales de este nuevo curso, especialmente para el otoño y este último trimestre de 2024.

Para animar la vuelta en estos tres meses, el calendario cultural está lleno de fechas ineludibles especialmente a nivel cinematográfico que en septiembre estará cargado de novedades con el Festival de Venecia y el Festival de San Sebastián. También las librerías se llenarán de nuevas publicaciones, como las últimas novelas de Sally Rooney o de Manuel Vilas, y habrá citas musicales imprescindibles, especialmente a finales de año con el esperado Bernabéu de Aitana o el regreso a Madrid de Paul McCartney.

Para no perderte nada, consulta la guía completa de cine, series, libros, conciertos y novedades musicales que habrá este final de año.

Cine: de Almodóvar al regreso del Joker

La temporada de festivales de cine comenzó el 28 de agosto con el esperado Festival de Venecia, que se prolongará hasta el 7 de septiembre. En él hay una notable presencia española, con los estrenos de La habitación de al lado, de Pedro Almodóvar, su primer filme íntegramente en inglés protagonizado por Julianne Moore y Tilda Swinton, que llegará a los cines el 18 de octubre.

También, aunque fuera de la Sección Oficial de Marco, el último largometraje de Aitor Arregi y Jon Garaño —no llegará a las salas de cine hasta el 8 de noviembre— así como de la última serie de Rodrigo Sorogoyen, Los años nuevos, sin fecha de estreno. La representación española también estará presente con el reparto de cintas como Babygirl, el thriller erótico con Antonio Banderas como protagonista —sin fecha en cines— o El Jockey, protagonizada por Úrsula Corberó —en salas el 26 de septiembre—.

Entre las más esperadas también estará la segunda parte de Joker, Joker: Folie a Deux, con Lady Gaga y Joaquin Phoenix —que se estrenará el 4 de octubre—; María, el biopic de Pablo Larraín de María Callas que protagoniza Angelina Jolie; Wolfs, protagonizada por la dupla Brad Pitt y George Clooney, que se estrenará en Apple+ el 27 de septiembre, y Queer, el drama de Luca Guadagnino protagonizado por Daniel Craig. Ambas sin fecha de estreno.

El Festival de San Sebastián no se queda atrás y entre sus estrenos también habrá presencia española con Soy Nevenka, de Icíar Bollaín, sobre el conocido caso de acoso de la concejala de Ponferrada —en salas de cine el 27 de septiembre—; el tercer largometraje de Pilar Palomero, Los destellos, protagonizado por Patricia López Arnáiz y Antonio de la Torre —en cines el 18 de octubre—; el largometraje de no ficción sobre la tauromaquia de Albert Serra, Tardes de soledad, con el que se estrena en el certamen, o la cinta de terror El llanto de Pedro Martín-Calero, protagonizada por Ester Expósito, que se estrenará el 25 de octubre.

A nivel de series, también se presentarán Querer, la serie de Movistar + de la directora de Cinco Lobitos, Alauda Ruiz de Azua, o Yo, adicto, la producción autobiográfica de Javier Giner para Disney +. Por otro lado, La virgen roja, la nueva cinta de Paula Ortiz, protagonizada por Najwa Nimri y Alba Planas se presentará fuera de la sección oficial y llegará a los cines el 27 de septiembre.

En el plano internacional, en la sección oficial la cineasta Gia Coppola estrenará la cinta The Last Showgirl, con Pamela Anderson, Jamie Lee Curtis y Dave Bautista; también Costa-Gavras presentará su largometraje Le dernier souffle con Denis Podalydès, Kad Merad, Ángela Molina; Joshua Oppenheimer estrenará en el certamen The End, un musical apocalíptico protagonizado por Tilda Swinton, que estará en los cines el 6 de septiembre.

Para los amantes del cine más comercial, este último fin de semana de agosto, el viernes 30 de agosto, se ha estrenado el remake de la cinta "maldita" El Cuervo y Volveréis de Jonás Trueba, galardonada como Mejor película europea en la Quincena de realizadores de Cannes.

Otro taquillazo se espera para el 2 de septiembre con la segunda parte de la mítica cinta de Tim Burton Bitelchús, Bitelchús, bitelchús, en la que el Michael Keaton volverá a dar vida a este ser fantasmagórico junto a Winona Ryder y Jenna Ortega. También para el regreso del curso, el 13 de septiembre se estrenará la nueva entrega de Transformers, Transformers One.

El 22 de noviembre llegará a las salas la que se plantea como una de las películas más esperadas de la temporada, Gladiator 2, protagonizada por dos de los actores del momento, Paul Mescal y Pedro Pascal, que abordarán la vida de mostrarnos la vida de Lucius, el entonces joven príncipe de Roma con quien Máximo Décimo Meridio entabló amistad.

La semana siguiente, el 27 de noviembre, será el turno de los amantes de los musicales con Wicked, la adaptación del musical de Broadway protagonizada por Cynthia Erivo, la bruja mala, y Ariana Grande, la bruja buena.

Diciembre llega también cargado de estrenos para los amantes de la aventura y, como cada año, cercanos a la Navidad los estrenos para toda la familia. El 13 de diciembre llegará El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim, la primera cinta de animación del universo El señor de los anillos. El 20 de diciembre llegará el turno del spin off de El rey León, Mufasa, la nueva apuesta de Disney por revivir las cintas clásicas en acción real, y también para los más pequeños, la nueva entrega de la saga Sonic, Sonic 3.

Series: Respira, Pingüino y muchos regresos esperados

Además de los estrenos mencionados en los festivales, las plataformas de streaming comienzan el curso cargados de estrenos y, sobre todo, de nuevas temporadas. En septiembre, concretamente el 19, llegará la esperada serie de Max, El Pingüino, en la que Colin Farrell se pondrá en la piel del clásico archienemigo de Batman. Pero antes también volverán dos series esperadas. Por un lado, la cuarta temporada basada en los libros de Elena Ferrante, La amiga estupenda, que llegará a Max el 10 de septiembre. El 26 de septiembre, la eterna Anatomía de Grey regresará a Disney + con su temporada 21.

Octubre comenzará con la tercera temporada de la historia de amor de Nick y Connor en Heartstopper en Netflix el día 3 de octubre. El 11 de octubre llegará a Apple + la serie La Observada, protagonizada por Cate Blanchett, una mujer que se expone a que un escritor revele en su novela sus más oscuros secretos. También volverán a las pantallas el 21 de octubre Nandor, Nadja y Lazslo, los vampiros protagonistas de la comedia Lo que hacemos en las sombras, que se puede disfrutar en Amazon Prime, Max y Disney +.

La segunda temporada de La diplomática, el thriller sobre la embajadora estadounidense en Londres de la creadora de Homeland, llegará el 31 de octubre a Netflix. Para noviembre, también volverán a Netflix cara conocidas como Cobra Kai, que estrenará el 15 de noviembre la segunda parte de la sexta temporada y el 22 lo hará también la segunda parte de la séptima temporada de Outlander .

Los amantes de Star Wars están de enhorabuena ya que el 3 de diciembre tendrán una nueva serie, Star Wars: Skeleton Crew, protagonizada por Jude Law. A final de año, el 26 de diciembre, llegará la segunda temporada de El juego del calamar, que abordará la trama de los personajes de la anterior temporada, pero de la que sus creadores han mantenido un silencio absoluto sobre la trama.

Música: de Aitana en el Bernabéu al nuevo disco de Coldplay

Después de la temporada alta de festivales y grandes eventos, la música en directo pega sus últimos coletazos con los festivales de septiembre y octubre como el Granada Sound, el Osa do Mar o el Vive Latino, que tienen lugar los primeros fines de semana de septiembre. También en octubre y noviembre habrá citas interesantes dentro de la industria como la Monkey Week en Sevilla o el BIME Pro en Bilbao.

Con respecto a directos en septiembre, las dos Rivieras de Vetusta Morla con sold out apenas en minutos de los días 8 y 9 de septiembre serán una cita ineludible para los fans de Pucho y compañía, ya que tras esta cita se retirarán de la escena. También lo será para sus seguidores la parada de René, más conocido como Residente, que parará el 15 de septiembre en el WiZink Center con su gira Las letras ya no importan.

También este mes volverá a probar suerte con la música Paris Hilton, que presentará Infinite Icon el 6 de septiembre después de la incursión en la industria que ya hizo hace 20 años. Tras otro gran parón, llegará el día 20 de septiembre 143, el esperado a la par que polémico nuevo disco de Katy Perry en el que se ubicarán sus adelantos como Woman's world, duramente criticado por mostrar a una imagen de mujer sexualizada y en el que además ha trabajado trabajado con Dr. Luke, acusado de acoso por Kesha.

En octubre llegará otro gran disco esperado como es el Moon Music de Coldplay, que se publicará el día 4 y del que ya se filtró su playlist y se conoce su primer sencillo feelslikeimfallinginlove que incluso han presentado en directo. Como nuevo gesto de la banda de Chris Martin con la sostenibilidad, los discos y CDs físicos que se produzcan serán con productos reciclados de los ríos de Guatemala.

A nivel nacional el día 11 de octubre saldrá el nuevo disco de Love of Lesbian, Ejército de salvación, un "homenaje a la amistad" como lo han calificado los de Santi Balmes y que contará con colaboraciones como las de Zahara y Rigoberta Bandini. El día 25 publicará su Jauría Dani Fernández, un trabajo que él mismo asegura que ha cocinado a fuego lento y que califica como "una urna de cristal a punto de romperse".

Ese mismo día en el madrileño WiZink Center parará Nick Cave & The Bad Seeds como parte de su The Wild God Tour, el 27 hará lo propio en el Palau Sant Jordi.

El canadiense Bryan Adams parará en España en noviembre como parte de su gira So happy it hurts, lo hará con cinco fechas en nuestro país: el 12 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el 13 en el Palacio de Deportes de Murcia, el 15 en el Bizkaia Arena BEC! de Bilbao, el 16 en el Coliseum de A Coruña y el 18 en el WiZink Center de Madrid.

El 22 de noviembre tendrá lugar la primera fecha y durante días la única, antes de que ampliaran con una breve gira y otra fecha el 6 de diciembre, del reencuentro de La Raíz. Tras el éxito de esta primera fecha, que agotó sus entradas en apenas minutos, el conjunto valenciano anunció una gira para 2025 con la que pararán por ciudades como A Coruña, Málaga, Zaragoza o Bilbao.

Con la recta final del año, las fechas en los grandes recintos se van llenando y en diciembre habrá citas tan esperadas como el regreso de Paul McCartney al Wizink Center tras ocho años sin parar en España. Será los días 9 y 10 de diciembre como parte de su gira Got back. Por el antiguo Palacio de los Deportes también pararán Arde Bogotá (13 de diciembre), Rozalén (14 de diciembre), Malú (18 de diciembre), Raphael (20 de diciembre) o Ana Mena (22 de diciembre).

El colofón a este año de estreno del Santiago Bernabéu como gran recinto de conciertos lo pondrá Aitana los días 28 y 29 de diciembre. La artista ha colgado con su Alpha Tour el cartel de "no hay entradas" y se espera como el directo histórico de la extriunfita.

Libros: lo nuevo de Carmen Mola, Sally Rooney o Margaret Atwood

Para aquellos a los que el descanso del verano no les haya saciado sus ansias de lectura, las estanterías de las librerías y bibliotecas volverán a llenarse en septiembre de novedades editoriales hasta noviembre, ya que muchas editoriales reservan un catálogo de novedades más cercano a las fechas navideñas. Best sellers de sagas como la de la inspectora Elena Blanco de Carmen Mola llegarán a su fin, pero también volverán nombres como Pérez-Reverte, Sally Rooney, Zadie Smith o el ganador del Planeta Manuel Vilas.

Septiembre traerá lo nuevo de Ignacio Martínez de Pisón, Ropa de casa (Seix Barral) el día 4 un relato autobiográfico entre Logroño y Barcelona; de Julia Navarro, El niño que perdió la guerra, (Plaza & Janés) el 5 de septiembre y cinco días más tarde, el 10, El clan (Planeta), la quinta entrega de la inspectora Blanco a cargo del trío de escritores Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero tras el nombre de Carmen Mola. El 25 de septiembre también se publicará lo nuevo del Premio Planeta 2019, Manuel Vilas, El mejor libro del mundo (Destino).

Portada de 'El niño que perdió la guerra' de Julia Navarro. Plaza y Janés

En la novela internacional, el día 12 de septiembre llegarán a las librerías Día (Lumen), de Michael Cunningham y La invitada (Anagrama), de la autora de Las chicas Emma Cline, el día 26 de septiembre lo hará uno de los libros más esperados de la temporada, Intermezzo, lo nuevo de Sally Rooney que abordará la vida de dos hermanos y "las personas que aman, un tiempo cargado de deseo y desesperación, pero también de posibilidades".

Portada de 'Intermezzo' de Sally Rooney. Random House

Para octubre se publicarán el 3 tanto El carnicero de Joyce Carol Oates (Alfaguara) y La impostura (Salamandra), de la escritora de Dientes blancos Zadie Smith. El día 4 también llegará a librerías El mejor del mundo (Anagrama) de Juan Tallón, el 17 Gabriela Wiener presentará su nueva novela Atusparia (Random House) y el 24 lo hará lo nuevo de Paul Lynch, El cantar del profeta (Alfaguara).

En noviembre, concretamente el día 7, llegarán las novedades de tres pesos pesados: lo nuevo de la estrella del thriller nórdico Jo Nesbø, El rey de Os (Reservoir Books); Manifiesto Criminal (Random House), del ganador del Pulitzer por El ferrocarril subterráneo, Colson Whitehead, y Perdidas en el bosque (Salamandra), 15 relatos cortos de Margaret Atwood.

Portada de 'Perdidas en el bosque' de Margaret Atwood. Salamandra

El 13 de noviembre lo hará Dolores Redondo, la superventas española autora de la Trilogía de Baztán presenta su nueva novela de mystic crime, Las que no duermen NASH (Destino), tras dos años sin publicar libros.