Judeline: "Ojalá se pueda desenmascarar más a los hombres que tan protegidos han estado todo este tiempo"

Lejos de imaginarse como la califican muchos con etiquetas como "la nueva Rosalía" o con comparaciones continuas con otras artistas como Lola índigo, Judeline nació cuando Lara Fernández, la jerezana que se esconde tras el nombre artístico, tenía 14 años por la canción de los Beatles Hey, Jude, la favorita de su padre.

Entonces, vivía en Los Caños de Meca (Cádiz), donde pasó su adolescencia y un lugar que asegura le ha influido en su "creatividad" y su sonido. "Criarme rodeada de naturaleza es algo que siempre me ha hecho mucho bien la verdad, poder tener un sitio donde nutrirme creativamente, donde reflexionar mucho, donde conectar con el mar, los animales... Creo que eso me ha nutrido mucho a la hora de lo que creativa que soy a día de hoy", explica a El HuffPost.

En 2020 publicó su primer sencillo Solo quiero huir, pero no fue hasta 2022 con sus temas Tánger y Zahara con los que llegó al gran público. Con su primer disco Bodhira, publicado el 24 de octubre, en el que su voz melódica se mueve desde temas más urbanos como INRI a otros más melódicos y baladas como Zarcillos de plata o Heavenly ha llegado incluso a la prensa internacional. Rolling Stone calificó su voz como "cautivadora" y ya ha sido confirmada su actuación en el Coachella 2025. En esta vorágine de acontecimientos, la gaditana no olvida el apoyo que ha logrado de artistas como Bad Bunny y Rosalía, quien no dudó en compartir en su cuenta de Instagram el disco de la artista.

"El story de Rosalía me hizo muchísima ilusión, se lo agradecí y me he sentido muy apoyada por ella y por muchos más artistas", asegura la cantante, quien pese a esperar acogida de su disco se muestra sorprendida por la repercusión que está teniendo.

Hay quien asegura que Judeline es una de las artistas que van a marcar los próximos años y su proyección internacional la ha llevado a colaborar con artistas como el argentino Duki en el tema Imperio: "No lo esperaba, estoy muy contenta y muy agradecida. No tenía expectativas, quería que fuese bien, pero no imaginaba que tanto”.

Sobre las continuas comparaciones que se repiten en redes sociales, la artista critica que se den siempre entre mujeres. "No solo me han comparado con Rosalía, me han comparado con otras muchísimas mujeres de Latinoamérica ahora que he colaborado con Duki. Siempre están con eso de las mujeres son un poco pesados la verdad, pero lo llevo bien porque es verdad que todas las mujeres con las que me comparan las admiro muchísimo", recuerda.

"Sí que es verdad que cuando lo dicen despectivamente o te menosprecian tu trabajo es un poco doloroso, pero lo llevo bien", añade. Sobre la presión tanto estética como musical que viven las artistas femeninas, Judeline denuncia que "las mujeres tenemos mucha más facilidad para caer".

"Como que si fallamos se nos va a recriminar el triple que a ellos. Un hombre dice una burrada en una entrevista y al día siguiente nadie se acuerda y a una mujer se le puede acabar la carrera. La crítica y el juicio a las mujeres es mucho más fácil”, critica.

Sobre las denuncias que se han ido produciendo en la industria musical con la cuenta de Instagram de Abusos en la música o la reciente de Denuncias Granada que ha destapado unas acusaciones de abuso sexual a los raperos Ayax y Prok.

"Creo que es necesario en todos los casos que las víctimas encuentren un espacio donde poder alzar la voz y denunciar a sus agresores. En todos los casos, no solo en la música. También ha pasado ahora en el cine, en la política... En todos los ámbitos hay abusos sexuales", señala la jerezana que denuncia la impunidad que han vivido los hombres durante años: "Ojalá se pueda desenmascarar más a los hombres que tan protegidos han estado todo este tiempo”.

Judeline, de hecho, no solo se ha pronunciado públicamente para defender los derechos de las mujeres, también lo ha hecho del conflicto en Gaza y la defensa del pueblo palestino. "Es complicado porque al final hay muchas personas en la industria que se pueden sentir ofendidas por este tema, pero creo precisamente los artistas tenemos este altavoz y podemos dar más puertas a que estos temas se hablen porque realmente están pasando", recalca.

Judeline en una imagen promocional. JP Bonino

Raíces andaluzas, sonidos árabes y venezolanos, pero sin etiquetas

Judeline se define como "partidaria de que las etiquetas poco a poco van a desaparecer". "Hay personas especializadas en determinados géneros, en el periodismo ayuda mucho a clasificarlo. Pero a mí no me gusta clasificar mi música ni sé hacerlo”, explica.

Esto se entiende escuchando sus trabajos, donde se mezclan las baladas melódicas que recuerdan a artistas como Billie Eilish o María José Llergo, toques de folclore andaluz como los de La Plazuela aderezado con un peculiar sonido árabe y sones venezolanos.

De hecho, en Joropo, su padre, músico aficionado de origen venezolano, la acompaña tocando el cuatro y la bandola: "Fue superguay, quise representar un poco lo que es mi cultura, que es en lo que me criado, que es una mezcla de Andalucía, Venezuela, música árabe por el punto geográfico en el que he estado".

Sobre el auge del folclore andaluz en toda España, opina que "es complicado" y que está muy influenciado por "las modas". Pero sí que defiende que la cultura andaluza se ha apropiado por el resto de España en determinados momentos, mientras que el pueblo ha sido "ninguneado" en otros.

"Es verdad que a veces los andaluces sentimos que se nos ha ninguneado o que se nos resalta nuestra cultura para lo que se quiere solo", explica. "Personalmente creo que mis raíces están ahí y que tengo mi vocabulario a la hora de escribir y mis melodías, pero yo no creo que haga flamenco, que se está diciendo por todos lados. Es algo muy complicado porque en Andalucía también se hace reguetón”, añade.

Aunque es su primer LP, Judeline se ha prodigado publicando EPs como De la luz y singles y pero de este último solo ha adelantado tres, por lo que dice no verse demasiado presionada por la industria.

"Tampoco siento que lleve el ritmo que se está poniendo ahora de estar continuamente sacando singles como estamos acostumbrados. Yo me tomo mi tiempo para hacer las cosas, pero sí que una tiene que estar pensando en lo siguiente sin haber terminado con lo que estaba haciendo", relata.

Sí que admite que la presión existe a la hora de tener que llenar recintos o vender entradas: "Al final es la insatisfacción todo el rato de que uno siempre va a estar ahí pensando que no es suficiente nunca, pero estoy muy agradecida. Haber vendido ya mi gira entera y todas las cosas que están pensando, no me puedo quejar en absoluto".

De cara al futuro, Judeline está pensando ya "en lo siguiente" en colaboraciones y nuevas composiciones siempre partiendo de su "creatividad" y su "raíz". Si tuviera que pensar una colaboración soñada, sería Caroline Polacheck, algo que viendo su repercusión internacional no está tan lejano como parece.