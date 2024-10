Kapo: "Me siento feliz de que se haga música limpia y bonita que pueda escuchar un niño de cinco años y un adulto"

Aunque el nombre sea desconocido para muchos, Kapo ha sido uno de los artistas más reproducido este verano. Sus éxitos UWAIE y OHNANA han sonado en todas las fiestas y también cantidad de vídeos en redes sociales, esos que recuerdan a vacaciones y playa.

Para el caleño Juan David Loaiza, conocido en el mundo musical como Kapo debido a un apodo que tenía su padre, la música ha sido "su vocación y su salvación". Antes de dar el salto a la música en 2019, trabajó en una gasolinera, empezó a estudiar Comunicación social, pero se dio cuenta de que "no quería entrevistar al número uno, quería ser el número uno al que estar entrevistando".

En ese camino "afín con su corazón y con su vida" se encuentra este artista de afrobeat de 26 años, cuyas canciones se enmarcan en lo urbano, pero poco tienen que ver con las letras sexuales, machistas o problemáticas de otros artistas. Kapo habla del amor, la familia y la felicidad.

¿Cómo llevas la acogida que ha tenido en España UWAIE, número dos en las listas de Spotify?

Muy contento y agradecido a Dios y la vida, muy feliz de estar aquí en España, un país que queda superlejos de mi casa, pero me siento como en casa. Siento que aquí han pasado muchas cosas bonitas en todo este verano y que una de las voces que más ha sonado ha sido la de Kapo, así que bueno me siento muy agradecido con todos los españoles, quiero estar mucho tiempo aquí dándole músicas, mis shows. Hemos estado en distintas ciudades en estos dos meses que estuve por primera vez, estuvimos en el Bernabéu, que fue como la recibida al país, fue superbonito.

Fui a Valencia, a Barcelona... Me llamó mucho la atención Islas Canarias, Mallorca y Tenerife, no sé por qué. Y Andalucía, ¿por qué? No lo sé. Son nombres que he escuchado mucho durante toda mi vida, ahora que estoy aquí tengo que ir a llevarles mi música UWAIE ha sido un éxito como OHNANA en España y en el mundo se puede decir que más grande. Entonces lo único que queda en mi corazón es gratitud y muy buena vibra para todos.

De estas ciudades o zonas de España, ¿te había llegado alguna referencia musical o artista?

No sé exactamente de dónde es cada artista. Pero lo que es C.Tangana, Rels B, JC Reyes... Hay mucho artista de aquí de España y, de hecho, siento mucha afinidad con esas voces españolas porque siento que el español más que saber cantar, se disfruta al cantar. Canta su música, la disfruta y es así, es algo que no sé si estoy cantando afinado o no o lo que estoy haciendo está bien o no, pero sí sé que está afín con mi corazón y con mi vida. De ahí parte todo lo del sentir.

Siempre he sido así y he tratado de destacar de esta manera y siento que los españoles también son más a ese lado, van más al sentir a lo que te haga vivir. Creo que vamos en muy buen camino en conexión. Me siento contento y feliz de que se haga música limpia y bonita que desde un niño de cinco años a una persona adulta pueda escucharla.

¿Con algún artista español que te gustaría colaborar?

C. Tangana, Rels B, con JC Reyes, que hemos hablado también para hacer cosas... Hay muchos artistas españoles que me han inspirado, que han estado siempre como cerca de lo que es Kapo. ¿Alejandro Sanz es de acá verdad?

Sí, de Moratalaz (Madrid), pero sus padres son andaluces.

Imagínate, el señor Alejandro Sanz montado en un afrobeat en este tiempo.

Bueno, hizo La Tortura con Shakira.

Claro, nada es imposible. Es tocar las puertas y yo soy un pelao echado para adelante que si hoy se dice que de pronto, mañana es que sí. Todo es cuestión de mente, flaca, y de actitud. Yo tengo la actitud y estoy totalmente convencido que todo lo que tenemos en mente lo podemos hacer realidad, todo lo que soñemos, lo podemos hacer realidad. Es cuestión de actitud.

El género urbano como etiqueta suele estar asociado precisamente a letras machistas, con insultos o frases sexuales, y las tuyas rompen con eso. Son canciones positivas con tu madre y tu hermana en el videoclip. ¿Cómo rompiste con ese estigma?

Todo el tiempo hemos estado en lo que funciona y eso es lo que llama la atención. No soy una persona santa ni perfecta. Perfecto y santo, Dios. Pero de un momento a otro, empecé a tener más feel con mi corazón y a hacer lo que realmente me nacía y no pensaba que podía funcionar. Cuando lo hice sin pensar en lo que podía llegar afuera salieron canciones como UWAIE u OHNANA. Pelinegra, que también es viral, Passoa... Ahora en este momento me doy la razón a que tendría que haberme dejado llevar por lo que sentía y no por lo que veía. Todas las personas tienen que dejarse llevar por lo que sienten porque ahí hay mucha razón.

UWAIE significa “estoy enamorado de ti”, ¿a quién se lo dedicabas, en general a tu familia, o es un amor más romántico?

Tú puedes dedicarle UWAIE a la flaca que es inmensa y preciosa y que crees que se merece todo, a tu hermana, a tu tío, a tu tía... A quien quieras decirle que estás enamorado pues le dedicas UWAIE, una canción que en ningún momento te está cerrando a que sea un amor de novia o de novio. Es “estoy enamorado de ti”.

Kapo en una imagen durante su promoción en España. Europa Press via Getty Images

En tu música bebes más del afrobeat, del reggae que del dembow clásico que sienta las bases del reguetón, ¿por qué esta influencia?

Yo vengo haciendo afrobeat de hace mucho tiempo, de trabajar con uno de los mejores danzoneros que lleva haciendo años esta música. Todo esto tiene una raíz. En su momento, quería una canción que te hiciera sentir más libre y paz. Que alguna o de otra forma pudiera con ritmo demostrar ese sentimiento, más que el afrobeat, una guitarra o algo bohemio, es algo más. Al hacer la transición ni siquiera me di cuenta, ha sido muy natural yo he hecho mucha música y la que siento que toca es la que sale y es la que merece tener la luz afuera.

Ahora que ha llegado el éxito o la viralidad, ¿echas la mirada atrás a cuando no te ibas a dedicar a la música, cuando decidiste estudiar comunicación social e iniciarte en el periodismo?

De hecho, le doy muchas gracias a ustedes por dedicarse a una labor tan bonita como es comunicar lo que hace un artista. Por mucho tiempo yo entendí que venía la ola de las redes sociales y todo eso, pero a los profesionales yo les tengo mucho amor y mucho respeto. Porque ustedes todo el tiempo que están ahí dándole la voz y poniendo la voz, que uno se enamora de sus voces. De repente en la radio le genera a uno como tal.

Yo estudié comunicación social pero no quería entrevistar al número uno, quería ser el número uno al que estar entrevistando y vamos por muy buen camino. Agradezco 100% a todos los medios, a todas las personas, los periodistas que tienen a bien comunicar. Eso es lo que nos queda a nosotros, el día de mañana caen las plataformas y lo que queda en el corazón es lo que se logró comunicar. Eso es una suerte para nosotros y ha sido muy importante en la carrera de Kapo todo esto que tiene que ver con la comunicación, que traté de estudiar. De hecho, hice radio, pero no era mi fin, poco a poco uno va encontrando su camino.

Con las redes sociales, Spotify, TikTok, las reproducciones... ¿Sientes presión de mantener esa viralidad?

Yo digo que todo tiene su afán, no estoy pensando que todo el tiempo voy a tener esa presión, no me preocupa. Siento que lo más importante para mí es lo que yo pueda hacer por mí mismo, hacer buena música y sentirme bien. Que la gente también venga por eso ‘este man me está haciendo sentir bien, vamos a escucharlo, ¿por qué no?’. Es conectar, flaca, el llegar allí donde casi nadie llega.