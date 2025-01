Karla Sofía Gascón, en la cima del éxito pese al odio: "La nominación al Oscar la he recibido entre insultos, amenazas y vejaciones"

Los pronósticos se cumplieron este jueves cuando Bowen Yang y Rachel Sennott pronunciaron el nombre de Karla Sofía Gascón en la categoría de Mejor actriz en el anuncio de las nominaciones a los Oscar 2025. La intérprete española ganó en mayo el premio de interpretación en el Festival de Cannes por su trabajo en Emilia Pérez y desde entonces no ha dejado de sumar éxitos, nominaciones y todo tipo de reconocimientos.

A pesar de que su deseo es que se valore su interpretación, la nominación de Gascón es histórica ya que es la primera actriz trans en optar al Oscar y sigue la estela de Penélope Cruz, con la que comparte ciudad, Alcobendas. En medio de la vorágine en la que vive desde hace nueve meses, la actriz ha dado una rueda de prensa telemática desde Uruguay, donde está promocionando la película.

Después llegarán Londres, Berlín y de vuelta Los Ángeles para continuar con el "periplo" que la llevará hasta el patio de butacas del Teatro Dolby, donde se celebrarán los Oscar el 2 de marzo. Gascón ha dejado claro que le sobra energía para lo que viene y que sigue dispuesta a defender su trabajo pese a los insultos que recibe cada día en redes sociales.

"La nominación al Oscar la he recibido entre insultos, amenazas de todo tipo y vejaciones", ha explicado en la rueda de prensa, donde ha denunciado que existe una campaña en redes para desprestigiar Emilia Pérez, que es la película más nominada de la edición con trece candidaturas.

Gascón, que ha querido agradecer el mensaje de felicitación de Pedro Sánchez y otros políticos tanto de España como de Francia, asegura que su nominación "es un revulsivo" con Donald Trump recién llegado a la Casa Blanca. "Hay una lucha de personas retrógradas o con poca capacidad mental que están en contra de la libertad, del respeto, del cariño, del amor y de una sociedad justa e igualitaria y así tenemos que luchar", ha defendido ante la prensa.

A pesar de que insiste en que no quiere meterse demasiado en política, Gascón ha alzado la voz durante el encuentro para denunciar los mensajes de odio cada vez más generalizados: "Me parece que estamos retrocediendo en derechos humanos constantemente y no es normal. No es normal que yo me sienta siempre como en una especie de apartheid y que soy la culpable de los males de este mundo".

Pese a los ataques, Gascón asegura que lo importante es haber conseguido la nominación como reconocimiento a su trabajo. "Esto es el colofón de todo y lo que pase extra ya me da igual. Aunque quiero ganar obviamente. Creo que mi actuación es increíble", ha defendido la actriz durante la rueda de prensa.

"Es una experiencia", valora Gascón sobre Emilia Pérez. "Creo que Jacques Audiard ha dado una lección magistral de lo que es hacer cine, de reinventarse a sí mismo y me parece maravilloso", ha querido reconcer la actriz al cineasta francés, que también opta al Oscar a la Mejor dirección.

Karla Sofía Gascón en 'Emilia Pérez' PATHÉ

Mensajes de odio en redes sociales y buena sintonía con Demi Moore

Su trabajo en Emilia Pérez y estos meses de promoción han traído a Gascón una infinidad de cosas buenas, pero también malas, especialmente por aquellos a los que no les gusta que haya protagonizado la película de Jacques Audiard y prefieren el trabajo de otras actrices.

Gascón lamenta que se dé a entender en redes que ella le esté quitando el hueco a otras intérpretes. "Me siento atacada constantemente por todo el mundo. Ayer se lo dije a Fernanda Torres que me escribió. Me da mucha lástima que voy a Jimmy Fallon, que fue increíble, y miro las publicaciones de abajo y todas son '¿Fernanda Torres cuándo va?', 'Fernanda es mejor que tú', 'Eres una mierda', Eres un hombre'... Ya es un poco cansado", ha denunciado la actriz, que espera que las críticas a la película o a su trabajo sean respetuosas.

"Hay un problema y es que nadie quiere hablar de este tipo de cosas, del juego de las redes sociales que es mentira. No es la realidad. Por mí que sigan, es mi gasolina, tengo unas ganas de darles en el hocico a todos", ha añadido la intérprete.

Pese a quien le pese, lo cierto es que Gascón y Emilia Pérez son uno de los fenómenos de la temporada de premios, codo con codo con cintas como La sustancia. Precisamente con su protagonista, Demi Moore, que también está nominada a Mejor actriz, Gascón ha entablado una buena conexión entre las múltiples galas en las que han coincidido.

Karla Sofía Gascón con su premio de interpretación en Cannes Pascal Le Segretain vía Getty Images

"Con Demi Moore me escribo todos lo días, estamos todo el rato echándonos flores constantemente. Es bonito. Demi me parece una de las señoras más amables y más cariñosas que yo me he encontrado en Hollywood, me parece maravillosa", celebra Gascón. También ha tenido buenas palabras para otra de las cinco nominadas, Cynthia Erivo, candidata por Wicked, que le envió un ramo de flores por su éxito.

"Hay gente que me hace una ilusión tremenda cuando los veo, que hay una conexión tremenda. Me pasa mucho con Ralph Fiennes, que lo veo y pienso 'qué alegría verte tío", cuenta Gascón, que revela que ha notado cómo Hollywood ha ido aceptándola en los últimos meses. Sobre el futuro, asegura que le gustaría trabajar con Leonardo DiCaprio.

Si alguna vez llega ese momento es todavía una incógnita, pero lo que está claro es que pase lo que pase el 2 de marzo hay Karla Gascón para rato ya que la actriz ya tiene en camino la adaptación de Las malas, de Camila Sosa. Ella misma reconoce que cuando vuelva al rodaje y termine la campaña de Emilia Pérez le costará volver a la realidad pero, por ahora, tiene mucho que celebrar.