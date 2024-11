Keira Knightley desvela si volvería a 'Piratas del Caribe'

Quiso ser como Beckham, Surcó el Caribe junto a Jack Sparrow, después de que este y Will Turner la rescataran. Protagonizó una de las escenas más míticas del cine navideño, cuando abrió la puerta al mejor amigo de su marido mientras este le confesaba lo enamorado que estaba de ella. Keira Knightley lleva décadas en la gran pantalla en películas de todo tipo de géneros.

Tiene algún proyecto por estrenar este 2024 y para el próximo 2025 se espera el estreno de The Woman in Cabin 10, un filme que ella misma protagoniza. Este domingo, el rotativo de su Reino Unido natal, The Sunday Times, publica una extensa entrevista con la actriz en la que hace un repaso a su carrera, a algunos cambios que ha visto en la industria del cine y cómo lidia su vida profesional con la personal, ahora que es madre.

Uno de los primeros aspectos que recoge el tabloide británico es sobre cómo considera Knightley que han cambiado las escenas de sexo en el mundo del cine. Ha apuntado que, cada vez más, hay desnudez masculina. "Realmente ha aumentado. Hay muchos traseros. Es increíble", esgrime la actriz, según The Sunday Times, sonriendo. "Y, de hecho, la desnudez femenina ha disminuido bastante, lo cual es interesante", añade.

También ha hablado sobre su paso por Piratas del Caribe, una de las sagas más consolidadas y en la que Knightley tenía especial relevancia. Se rodaron entre 2003 y 2007. "Es gracioso cuando tienes algo que te está realizando y rompiendo al mismo tiempo", desvela sobre aquellos años.

"Estaba vista [dice sobre sí misma] como una mierda por ellas, pero a la vez, sin embargo, como les fue tan bien, me dieron la oportunidad de hacer las películas por las que terminé obteniendo nominaciones al Oscar", continúa explicando. Las cintas de las que habla son Orgullo y prejuicio y Descifrando Enigma.

Según ella, las cintas de Piratas del Caribe fueron los filmes "más exitosos" en los que ha tomado parte, pero "fueron la razón por la que me desprestigian públicamente". Es por ello por lo que "ocupan un lugar muy confuso" en el recuerdo de la actriz.

Finalmente, ha concluido que descartaría volver a la franquicia. El motivo se encuentra en las dinámicas de rodaje. "Las horas son una locura. Son años de tu vida, no tienes control sobre dónde estás filmando, cuánto tiempo estás filmando, qué estás filmando", concluye.