King África: "Nací tocando rock y moriré tocando rock"

Los primeros acordes de La Bomba son más que suficientes para arrancar a bailar una multitud. No importa en qué verbena, feria, festival o boda se tercie. También en el Mad Cool Festival donde King África ha actuado este viernes sorprendiendo a los asistentes en El Chiringuito de Vibra Mahou dentro del festival madrileño.

No es su primera incursión en un festival, es habitual en las citas musicales nostálgicas como Love The 90's o Love the Twenties que se han popularizado en los últimos años. Pero no solo de nostalgia vive Alan Duffy, el hombre detrás de este 'rey de la canción del verano'.

"Actué el año pasado, también de sorpresa en el Pirata Beach Festival, que es todo rap, rock, heavy metal, indie, ska... Y cuando salí, empezaron a venir 2.000 personas corriendo, levantando polvo al escenario", recuerda a El HuffPost. Esta experiencia le ha hecho repetir este año, en el escenario principal del festival celebrado en Gandía.

"Al final, todo el mundo es muy digno y muy indie hasta que pasa la primera charanga", señala y asegura que no le pesa la etiqueta que desde finales de los 90 y principios de los 2000 le acompaña como rey de las canciones en temporada estival.

"No me importa para nada. Vivo con ello y no hay nada de malo. Todo el mundo conoce La Bomba, hay algo de especial en eso, en una Macarena, son canciones que perduran y que todo el mundo baila", señala y recuerda cómo vivió ver cómo otras canciones de éxito como El Aserejé y Las Ketchup tenían murales enteros en Virgin en Nueva York. "Me impresionó muchísimo", añade.

"Hay canciones que cuando se transforman en un hit mundial por algo es. Si la gente lo ha tomado como un himno yo lo agradezco, cuando grabamos canciones intentamos que la gente disfrute, pero nunca sabemos cómo va a salir. Cuando grabamos eso no nos imaginábamos lo que iba a pasar después ni la gira mundial que vendría", recuerda con respecto a La Bomba. Para él, el fenómeno canción del verano que se vivió durante sus grandes años de éxitos es "más complicado hoy en día".

"La gente saca muchísimas canciones, hay muchísima oferta. No es que saquen discos, porque nadie compra ya discos ni los consume y todo va por redes y es una canción y ya explota. Pero hay tantas canciones, tanta gente, tanto remix y featuring de esta con este, de esta con el otro o la otra. Hay tantas canciones que salen no de un artista solo, sino con colaboraciones que es muy difícil decidir. Antes sí, sonábamos varios, había varias candidatas y la gente votaba. Ahora la gente tira para todos lados, hay tantas canciones y una variedad que a todo el mundo le gusta. Es difícil decir que 'esta es el mascarón de proa', esta es la canción del verano", recalca.

Con respecto a si ve una candidata posible a "canción del verano", Duffy no lo tiene nada claro. "No sabría decirte una", señala. También ha escapado a escuchar la Potra Salvaje que resuena tanto en el vestuario de la selección española a cualquier fiesta popular que se precie. De hecho, si tuviera que decir una artista actual en la que ve esa "magia" del éxito que podría funcionar en los 90 como ahora, elegiría a Aitana con quien coincidió en el festival Big Sound en Valencia.

"No es por la música que haga, sino por lo que transmite a la gente, hay mucha gente, siempre la ha habido, que se mete en la historia y baila. Yo no vengo a vender nada ni a contar historias, solo a tocar canciones y que la gente disfrute, lo pase bien y las baile, como si tuviera una charanga delante. La gente entiende lo que transmitimos y creo que por eso todo el mundo lo disfruta", añade.

Un rockero en el cuerpo del 'rey de la canción del verano'

Nada haría pensar que una persona que ha triunfado años con las canciones del verano estaría alejado de la música actual. Ni tampoco que fuese un rockero empedernido. "No escucho música de ahora, la verdad. Cuando viajamos y ponemos música escuchamos mucha música rock, mucho rock argentino. Al final yo nací tocando rock y moriré tocando rock. Me gustan mucho los 80, los 90...", recuerda y apunta que entre sus referentes hay grupos como Los Rodríguez, Soda Stereo o Andrés Calamaro.

A pesar de esos orígenes, que mantuvo en sus inicios musicales este ingeniero electrónico que dio el salto a la música gracias a un tributo de The Police, no tiene ninguna "espinita" por no haberse dedicado al rock.

"Empezamos tocando en bares y éramos muy buena banda, la verdad. Con unos muy buenos músicos y éramos la única banda argentina que hacía ese tributo y llegamos a tocar hasta en el Hard Rock de Buenos Aires o México, en California", recuerda.

"Cuando me entran ganas de tocar rock, cojo la guitarra y toco rock and roll con mis amigos. Cuando fui a Buenos Aires la última vez lo hicimos, igual que cuando tengo ganas de pinchar. Fui disc jockey y cuando quiero pinchar, cojo y pincho. No tengo ninguna espinita porque cuando me entran ganas me la quito", sentencia.

Sobre la escena argentina actual y el fenómeno de un productor como Bizarrap. "En Argentina siempre hemos tenido grandes artistas, antes era en la escena rock y pasa en el reguetón y esto de Bizarrap. Se ha generado un nombre, por eso todos los artistas quieren trabajar con él. Shakira y muchos más. Es muy bueno, hay mucha gente buena en Argentina que está dando la vuelta al mundo. Antes era Calamaro o La Mosca, Los Rodríguez, ahora la cosa ha cambiado y es otro tipo de música, pero siempre hay un argentino o argentina ahí en el candelero", señala.