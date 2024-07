La astronómica cifra que ha cobrado Justin Bieber por tocar en una preboda en India

Aunque en 2023 canceló todos sus conciertos por sufrir el síndrome de Ramsay Hunty para este 2024 no ha programado ningún espectáculo. Justin Bieber ha sido la estrella de un acto privado. Concretamente, actuó en la preboda celebrada en Mumbai (India) del hijo de Mukesh Ambani, conocido por ser el hombre más rico de Asia.

El espectáculo tuvo lugar en el Centro de Convenciones Jio World, donde Bieber ofreció un show exclusivo, con la que se iniciaron las celebraciones nupciales y que culminarán con la boda, que tendrá lugar entre el 12 y 14 de julio.

El espectáculo estuvo compuesto por 12 canciones, entre ellas sus grandes éxitos Sorry, What Do You Mean?, Peaches o Baby y por él cobró nada menos de 10 millones de dólares.

Las imágenes del evento han circulado como la pólvora en redes sociales, donde se puede ver cómo el cantante fue muy accesible con los invitados al evento, que lo dieron todo cantando y bailando los grandes éxitos del cantante. También Bieber compartió varios posts de la actuación y también con los novios.

Los futuros novios son hijos de dos de los más grandes magnates de Asia y de las familias más influyentes de India. Anant Ambani, de 29 años, es el hijo menor de Mukesh Ambani, presidente y director ejecutivo de Reliance Industries, una empresa con acciones en petróleo y gas, servicios financieros, comercios y telecomunicaciones. De hecho, según Forbes, el patrimonio neto estimado del magnate es de 116.000 millones de dólares.

Por su parte, la prometida, Radhika Merchant, por su parte es hija del magnate de negocios Viren Merchant.

Prueba de su influencia es la cantidad de espectáculos que han celebrado desde que comenzaron a hacer los fastos de la boda el pasado mes de marzo. Entonces, contrataron para un concierto privado a Rihanna por 6,3 millones de dólares. En mayo, en otra fiesta en un crucero contrataron también a los Backstreet Boys y Katy Perry.