La defensa de Nacho Cano aporta mensajes donde la becaria pide dinero para no denunciar

Los letrados del productor Nacho Cano han aportado al juzgado que le investiga por presunta contratación irregular de migrantes unos mensajes en los que se refleja que la becaria que le denunció avisó a una responsable del equipo de que podía demandarles y para evitarlo solicitó 6.000 euros y una carta de recomendación, y así no volverían a saber nada de ella.

Fuentes jurídicas han confirmado a EFE que estos mensajes han sido entregados recientemente al magistrado que investiga al productor musical y otras tres personas por los presuntos delitos contra los derechos de los extranjeros y de los trabajadores, al entender que reflejan un intento de chantaje por parte de la joven que interpuso la denuncia.

Precisamente este miércoles trascendió que la Fiscalía de Madrid archivó, al no ver delito, una denuncia que esta becaria del musical Malinche interpuso en junio, y que era similar a la que la joven ya había interpuesto en la Policía Nacional contra el productor y que si ha dado pie a una investigación judicial.

Ahora el juzgado ha recibido varios mensajes que la becaria presuntamente envió a una responsable del musical unos días antes de materializar la denuncia en la Policía, concretamente el 22 de diciembre de 2023, en los que pide una carta de recomendación y 6.000 euros como "gratificación de daños y perjuicios" y añade: "Llegando a este acuerdo yo no procedo legalmente, ni me acuerdo de que existen".

"Me comprometo a sacar todas mis cosas del hostal en el momento que se liquida el pago y listo, no vuelven a saber de mi. Firmo lo que me soliciten siempre, siempre y cuando no perjudiquen mi carrera o mi persona", escribe.

La joven detalla que había hablado con su abogado y que le había dicho que podría demandar a los responsables del musical "por negligencia, discriminación, maltrato psicológico y privación de libertad en el hostal, entre otras cosas".

Para la defensa de los investigados estos mensajes reflejarían un chantaje, y por eso los aportan al juzgado.

El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid continúa con la investigación contra Nacho Cano y tres personas más por la supuesta contratación ilegal de inmigrantes para su espectáculo Malinche, sin que aún se haya tomado declaración a ninguno de los imputados.

El pasado 28 de agosto el juzgado suspendió las comparecencias de los 17 estudiantes mexicanos, que habían sido citados de urgencia para declarar como testigos/perjudicados antes de regresar el día 1 de septiembre a México.

El motivo fue que no se consiguió citar a una de las investigadas, Roxana Drexel, directora de operaciones de Malinche, lo que impedía que se garantizara la posibilidad de contradicción entre las partes, como establece la ley.