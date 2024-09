La emocionante ovación a Nevenka Fernández en el Festival de San Sebastián

Este sábado se presentó en el Festival de Cine de San Sebastián la cinta de Icíar Bollaín Soy Nevenka, basada en el caso de Nevenka Fernández, quien denunció el primer caso de acoso la política española. Fernández fue acosada por el alcalde del PP Ismael Álvarez, durante su paso como concejala del Ayuntamiento de Ponferrada.

Fernández llevó a juicio al primer edil, considerado todo un héroe por buena parte de la población de la localidad leonesa, y este fue condenado en 2002 con una multa de 6.480 euros e indemnización de 12.000 euros. Sin embargo, la calle no dio la razón a Nevenka. Hasta este sábado.

La exconcejala acudió a la presentación de la cinta a Donostia junto al resto del equipo de la película, recibiendo una emocionante ovación tras la proyección.

Fernández se mostró visiblemente emocionada junto a la protagonista de la cinta, Mireia Oriol quien le da vida en la ficción, el actor Urko Olazabal quien interpreta a Álvarez, Ricardo Gómez, que encarna a su pareja, Lucas, así como la propia Bollaín.

La exedil no pudo contener las lágrimas al ver la reacción del público. Precisamente el comportamiento de los asistentes ha sido muy aplaudido en redes sociales, donde muchos han comentado el cambio social que se ha dado en cuestiones de acoso en los últimos 22 años, cuando Fernández tuvo que marcharse del país por la crítica pública.

Tal y como explicó Bollaín en su entrevista con El HuffPost, pese a que los casos de acoso se siguen repitiendo, la reacción social es muy distinta hoy día de la que recibió Nevenka. "La cosa no ha cambiado, ha cambiado la percepción del acoso, que creo que socialmente ahora las víctimas no se quedan tan solas como se quedaban antes. Lo que has mencionado de Jenni Hermoso, la sentencia de La Manada... Hubo una respuesta social impresionante. Creo que ahora sí que entendemos mucho más lo que es, entendemos quién es la víctima y el apoyo que hay que darle", señaló.