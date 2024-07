La juez abre una causa a Nacho Cano por la supuesta contratación ilegal de inmigrantes

Una jueza ha imputado al músico y productor Nacho Cano para investigar si mantuvo a varios becarios camuflados como turistas para su musical Malinche, según ha avanzado El Diario este martes y han confirmado EFE y laSexta.

El Diario apunta que la magistrada ha abierto diligencias y que antes de llamarlo a declarar ofrece "acciones a todos los becarios, llamar a declarar a la denunciante y pedir información a la Seguridad Social, la Comunidad de Madrid, el Registro Mercantil y la Inspección de Trabajo".

Según EFE, en el auto, la juez Inmaculada Iglesias ha abierto este procedimiento penal contra Nacho Cano y contra dos personas más por la supuesta contratación ilegal de inmigrantes.

Cano fue detenido el 9 de julio tras varias denuncias interpuestas por los trabajadores del espectáculo por presuntas irregularidades en las contrataciones.

Tras ser puesto en libertad, dio una rueda de prensa en la que afirmó: "En un país que está lleno de inmigrantes ilegales, por un tubo, y que viven con dinero del Estado. No nosotros, que es dinero de nuestro bolsillo. Aquí no hay ninguna subvención, aquí no hay nada más que inversores que apuestan por esto".

"La única razón de esto es mi apoyo a Ayuso", alegó.